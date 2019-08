Ennesimo lutto in arrivo nelle puntate della telenovela Una vita che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente. Le trame svelano che Carmen e Diego si metteranno alla ricerca del detective Riera, facendo i conti con una sconvolgente realtà. La domestica e il cognato di Blanca si renderanno conto che il corpo dell’uomo si trova sotto il letto della pensione in cui avrebbe dovuto essere in compagnia del piccolo Moises.

Il decesso dell’investigatore privato scatenerà la furia della Dicenta Junior, che non essendo riuscita a riabbracciare suo figlio, attribuirà la colpa di quanto accaduto al cognato. Purtroppo la figlia di Ursula e il fratello di Samuel litigheranno in mezzo alla strada.

Samuel corrompe un infermiere, nessuna traccia di Moises

Nei prossimi appuntamenti italiani, che il pubblico potrà seguire tra qualche settimana, Blanca e Diego dopo aver scoperto che è stato Samuel ad impedirgli di fuggire da Acacias 38, organizzeranno la loro partenza.

I due innamorati si vedranno costretti a posticipare il loro trasferimento quando avranno la conferma che il loro bambino Moises si è ammalato per colpa di Samuel. A quel punto la Dicenta Junior e il maggiore degli Alday approfitteranno del battesimo del frutto del loro amore per consentire al detective Riera di portare via il piccolo dall’ospedale in cui si trova ricoverato. L’investigatore privato avrà quindi il compito di recarsi con Moises in una pensione, per poi farlo ricongiungere con i suoi genitori.

Sfortunatamente il piano dei due adulteri non andrà a buon fine, visto che Samuel non appena verrà a conoscenza delle reali intenzioni di suo fratello e di sua moglie, ordinerà ad un infermiere di impedire a Riera di prelevare suo nipote. Blanca e Diego si recheranno nell'hotel e faranno i conti con un imprevisto, dato che non ci sarà nessuna traccia di Moises e di Riera.

Il ritrovamento del corpo di Riera, Blanca furiosa con Diego

A quel punto i telespettatori tramite un flashback potranno capire che il detective è stato ferito gravemente dal medico corrotto da Samuel.

Quest’ultimo, sapendo di aver avuto la meglio, continuerà a portare avanti la sua messinscena facendo credere a Carmen di essere felice che presto andrà a vivere insieme a Riera. L’ex domestica di Ursula nonostante Diego le dirà di stare tranquilla, deciderà di recarsi di persona nell’albergo in cui il suo fidanzato avrebbe dovuto farsi trovare con Moises. Il cognato di Blanca e Carmen faranno una macabra scoperta, poiché ritroveranno il corpo senza vita di Riera sotto il letto della pensione.

Se da una parte Carmen disperata per la morte del suo amato troverà conforto con Fabiana, la figlia di Ursula si arrabbierà con Diego in pubblico. Blanca si scaglierà contro il padre di suo figlio accusandolo di essere il responsabile dell’ennesima scomparsa di Moises. L’accesa discussione tra la Dicenta Junior e Diego ovviamente farà gioire Samuel, visto che si dirà soddisfatto per la sua nuova malefatta riuscita.