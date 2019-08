Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera iberica scritta da Aurora Guerra che continua ad essere protagonista del piccolo schermo. Nelle puntate trasmesse in Spagna da lunedì 12 a venerdì 16 agosto la serva Carmen riuscirà finalmente a sposare Ramon Palacios mentre Felipe Alvarez-Hermoso farà una festa per celebrare il suo fidanzamento con Marcia.

Una Vita: Ramon celebra le nozze all'ostello di Servante

Le anticipazioni di Una Vita, sulle puntate spagnole in onda sull'emittente La 1 da lunedì 12 a venerdì 16 agosto, annunciano le nozze tra Ramon e Carmen e il fidanzamento di Felipe con Marcia.

In particolare il padre di Antonito deciderà di sposare la serva all'ostello di Servante e Fabiana. Quest'ultimi useranno i soldi ricavati dal banchetto del ricevimento nuziale per pagare i lavori di ristrutturazione dopo la visita dell'ufficio di igiene. A tal proposito Lolita convincerà il Palacios e Carmen ad andare a vivere con lei e suo marito mentre i proprietari della pensione lavoreranno come matti per trasformata la Buenas Noches in un luogo elegante per l'imminente matrimonio.

Il Palacios sposa Carmen

Ma ecco che un contrattempo minaccerà di rovinare il giorno più bello del vedovo di Trini e la sua promessa sposa con Servante, Jacinto, Antonito e Liberto che faranno il possibile affinché vada tutto liscio. Fortunatamente i vicini di Acacias 38 riusciranno a organizzare la cerimonia il giorno seguente nella parrocchia con Milagros che farà il suo ritorno dalla Francia per stare accanto al papà e Carmen.

Quest'ultima si dimostrerà di essere una sposa felice ed emozionata arrivando all'altare con l'abito realizzato da Donna Susana. Intanto Bellita e sua figlia Cinta intratterranno gli ospiti durante il banchetto nuziale e lasceranno tutti stupefatti per la loro bravura.

Felipe rifiuta Genoveva per Marcia

Stando agli spoiler di Una Vita in onda in Spagna ci saranno belle notizie anche per Felipe. Proprio quest'ultimo rifiuterà nuovamente la corte di Genoveva e scoprirà che Marcia non è più la loro cameriera.

La nuova fidanzata dell'avvocato, intanto, dimostrerà di essere ancora attaccata al suo passato in Brasile. A tal proposito la ragazza confesserà all'Avarez-Hermoso che Ursula Dicenta ha deciso di lasciarla in pace.

L'Alvarez-Hermoso si fidanza con l'ex serva

Dall'altro canto, la Salmeron non si arrenderà a perdere l'amico del Palacios tanto da organizzare un nuovo piano per avvicinarsi a lui. In questo frangente la vecchia istitutrice le rivelerà di aver messo a punto un modo per sbarazzarsi della serva.

Nel frattempo Lolita rifiuterà di essere aiutata da Carmen nelle faccende domestiche mentre il vedovo di Celia organizzerà una festa per celebrare il fidanzamento con Marcia nonostante il parere contrario dell'Ateneo. Infine Genoveva cercherà di attirare l'attenzione dell'Alvarez-Hermoso invitando Ramon e Liberto a prendere in affitto una nave per riportare i soldati feriti nella guerra in Marocco.