Federico Fashion Style è il noto parrucchiere del programma di Real Time "Il salone delle meraviglie". L'uomo è attivo e molto seguito su Instagram, dove racconta molti dettagli della sua vita quotidiana, oltre che lavorativa. Questa mattina il parrucchiere è stato derubato del suo Rolex in centro a Milano, più precisamente in Corso Como. Sulle sue Stories su Instagram ha raccontato la vicenda ai propri seguaci, mostrandosi molto provato per quanto accaduto e rivelando che quell'orologio molto importante era un dono dell'amica Valeria Marini.

Il racconto di Federico Fashion Style su IG

Il parrucchiere ha iniziato le sue Stories mostrandosi proprio in Corso Como, dove il furto è avvenuto, e ha rivelato che questa mattina due uomini di origine extracomunitaria lo hanno accerchiato per derubarlo. Uno di loro si è avvicinato a lui salutandolo e nella frazione di un secondo gli ha strappato dal polso il suo importante orologio, che come lui in seguito ha raccontato, oltre che un notevole valore economico, aveva anche un valore affettivo.

Più tardi, infatti, Federico ha aggiunto che la cosa che lo ha fatto rimanere male, è che l'orologio gli era stato regalato da Valeria Marini per un suo compleanno; era un oggetto a cui lui teneva troppo. L'influencer si è mostrato in lacrime e molto provato. In molti sono però insorti non appena il parrucchiere ha dichiarato in un post: "Io direi che questa gente debba tornare al proprio paese".

Il post pubblicato dall'uomo sul suo profilo Instagram è stato in seguito rimosso perché ha violato le regole di IG, come lui stesso ha poi dichiarato.

Federico mostra i segni dello scippo sul suo polso

Sul suo profilo social ufficiale, l'hair stylist ha mostrato anche i segni dello scippo, facendo vedere il suo anello tutto storto e il braccio graffiato: "Mi è andata anche bene, poteva portarmi via anche il braccio".

Tanti sono stati i messaggi di solidarietà che i fan hanno voluto mandargli, ma c'è anche chi l'ha criticato per aver generalizzato e averne fatto una questione di pelle; una follower ha scritto: "I criminali non piacciono a nessuno, ma non farne una questione di razza. La gente si divide in brave persone e in cattive persone".

A scagliarsi contro il parrucchiere è stato in particolar modo Chef Rubio, che ha attaccato l'uomo per aver specificato la razza dell'uomo che lo ha derubato, senza averne alcuna certezza: "Fai la vittima per raccogliere like e questa cosa non ti fa onore.

Come sapevi che era nigeriano? Di gente brutta in Italia ne esiste tanta e tu sei il capo". Al momento, il famoso parrucchiere non ha ancora controbattuto alle affermazioni molto forti di Chef Rubio.