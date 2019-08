Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Una vita, lo sceneggiato iberico arrivato alla sua quarta stagione in Italia. Nelle prossime puntate in onda in Spagna, Felipe Alvarez Hermoso ritroverà un suo vecchio amico, Mauro San Emeterio. Durante l'incontro, l'ispettore confiderà all'avvocato di aver perso Teresa Sierra.

Una Vita: Mauro si era trasferito in Francia con Teresa

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le nuove puntate in onda in Spagna a breve, si soffermano sul ritorno di Mauro nel vecchio quartiere di Acacias 38 dopo essersi trasferito sulla Costa Azzurra insieme a Teresa in dolce attesa.

Come si può ricordare, l'ispettore era arrivato ad Acacias 38 dopo la morte di Manuela (Sheila Farina) e German De La Serna (Roger Berruezo), i due sfortunati amanti che avevano preferito la morte alla separazione. In questo frangente, San Emeterio aveva fatto delle indagini per scoprire chi fosse coinvolto nella morte della coppia protagonista della prima edizione. Qui l'uomo si era innamorato della Sierra, una dolce maestrina che si era rivelata la vera erede dei Sotelo Ruz.

Alla fine, la coppia era stata costretta a lasciare il ricco quartiere iberico dopo che la maestra era rimasta gravemente intossicata nell'incendio che aveva costato l'esistenza a Cayetana Sotelo (Sara Miquel).

San Emeterio rivela a Felipe la morte della Sierra

Gli spoiler di Una Vita in onda in Spagna rivelano che Mauro tornerà nel vecchio quartiere da solo. L'ispettore, infatti, confesserà all'amico Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) che Teresa Sierra è purtroppo deceduta.

A tal proposito, gli spoiler non fanno riferimento al figlio avuto dalla coppia, visto che al termine della seconda stagione la maestra era incinta. Che San Emeterio sia stato colpito da una doppia tragedia? Una brutta notizia per i milioni di fan che credevano di rivederli insieme nello sceneggiato iberico, vista l'uscita di scena dell'attrice Alejandra Meco nel cast de "Il Segreto". L'uomo, infatti, ritornerà da uomo libero, tanto che si presume che possa iniziare una nuova storia d'amore nel corso della nuova stagione.

Il ritorno dell'ispettore tra un anno su Canale 5

Tuttavia, si precisa che per vedere il ritorno dell'ispettore nella soap opera iberica si dovrà attendere un anno ossia la quinta stagione, visto che da settembre i telespettatori italiani assisteranno alla quarta con protagonista la storia d'amore proibita tra Lucia Alvarado, la cugina di Celia Hermoso e Padre Telmo interpretati dagli attori Alba Gutierrez e Dani Tatay.

Non resta, quindi, che attendere i prossimi giorni per avere maggiori dettaglio sul decesso misterioso della Sierra.