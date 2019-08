Nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Nelle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, Antolina Ramos si vendicherà di Elsa Laguna dopo essere stata messa con le spalle al muro da Isaac Guerrero svelando a tutti che la Laguna è sempre stata ricca.

Il Segreto: Isaac scopre che Antolina ha mentito sulla gravidanza

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dalle puntate in onda nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, si soffermano su Isaac che apprenderà finalmente la verità sulle macchinazioni di Antolina (Maria Lima).

Tutto avrà inizio esattamente quando Alvaro (Alessandro Bruni) deciderà di lasciare Puente Viejo dopo aver derubato Elsa di tutta la sua fortuna. Un gesto che manderà su tutte le furie il Guerrero, il quale deciderà di rintracciarlo nei pressi di Trefacio.

Durante l'incontro, Fernandez confesserà al falegname di aver usato tutti i soldi per ripagare i suoi debiti con un terribile strozzino che minacciava di ucciderlo.

Inoltre gli dirà che la Ramos aveva abortito un feto di 3 mesi e non di sei, motivo per il quale il bambino non poteva essere suo. In questo modo, il dottore intenderà aprire gli occhi ad Isaac, affinché annulli il matrimonio con la Ramos e ritrovi la felicità con la Laguna.

Il Guerrero smaschera la moglie

Stando alle trame de Il Segreto si apprende che Isaac una volta tornato a Puente Viejo deciderà di raccontare a Matias, Marcela e Consuelo ed Elsa (Alejandra Meco) le ultime novità sulla moglie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

In seguito, il falegname si recherà da Antolina dove l'accuserà di aver mentito sulla paternità del bambino che attendeva, grazie a una confessione di Alvaro Fernandez. Ma la Ramos respingerà tutte le accuse, sottolineando che quando l'aveva sposato era in attesa di un bebè. In questo caso, il Guerrero dimostrerà di non credere alle parole della moglie, tanto da giurare che prima o poi riuscirà a dimostrare i suoi inganni.

La Ramos umilia Elsa davanti al popolo di Puente Viejo

Antolina prenderà molto male l'affronto subito dal marito, tanto da scagliare la sua rabbia contro la rivale. La Ramos, infatti, affronterà Elsa e l'accuserà di aver preso in giro tutti gli abitanti per mesi, quando aveva riferito di aver perso tutta l'eredità del padre Amancio. La figlia di Amancio, a questo punto, sarà costretta ad ammettere la verità davanti a tutti gli abitanti del borgo iberico, tra cui Dolores.

In questo frangente, Meliton eviterà che le persone comincino a trattarla male, sebbene non riesca a mettere fine ai pettegolezzi. Isaac ed Elsa riusciranno a sconfiggere la furba biondina? Non resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che lo sceneggiato tornerà in onda da lunedì 29 agosto.