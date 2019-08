Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, lo sceneggiato di Aurora Guerra in onda da lunedì al venerdì in Italia. Nelle puntate attualmente in onda in Spagna Mauro San Emeterio ha confessato a Felipe Alvarez Hermoso che Teresa Sierra e loro figlio sono morti in circostanze tragiche.

Una Vita: Teresa e Mauro si erano trasferiti in Costa Azzurra

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate trasmesse in Spagna si soffermano sul motivo del ritorno di Mauro ad Acacias 38.

Come si può rammentare il commissario era giunto nel vecchio quartiere dopo la fine tragica dei due amanti Manuela e German Del Serna (Sheila Farina). In questa occasione San Emeterio aveva svolto delle indagini per capire cose fosse realmente successo ai suoi due amici. Durante la seconda edizione l'uomo di legge si era innamorato perdutamente di Teresa Sierra (Alejandra Meco) che si era rivelata essere la vera erede dei Sotelo Ruz.

Infine Mauro era stato costretto a trasferirsi in una cittadina della Costa Azzurra per permettere alla sua amata Teresa di respirare aria salmastra benefica per i suoi polmoni rimasti gravemente intossicati dai fumi sprigionati dall'incendio in casa di Cayetana.

Il ritorno di San Emeterio

Nelle puntate di Una Vita, in onda a metà agosto in Spagna, i telespettatori di La 1 hanno assistito al ritorno di Mauro San Emeterio.

Nello specifico i concittadini resteranno stupefatti nel vedere il commissario aggirarsi tra le calle di Acacias 38 tutto da solo. Felipe sarà tra i primi ad esprimere la sua gioia per il suo arrivo tanto da offrirgli ospitalità in casa sua. Qui l'Alvarez Hermoso scoprirà che Teresa è morta in tragiche circostanze.

La Sierra uccisa dai ladri, suo figlio morto alla nascita

Nel dettaglio San Emeterio confesserà di essere sconvolto a causa di una doppia tragedia che ha distrutto la sua esistenza.

Il commissario, infatti, rivelerà che il bambino che aspettava la Sierra al momento del trasferimento in Francia è deceduto subito dopo il parto e che, dopo quel triste evento, hanno deciso di non avere figli. Ma le brutte notizie non sono finite qui in quanto l'uomo confiderà che Teresa è stata assalita da alcuni ladri che si erano introdotti nella sua abitazione. Nella circostanza la Sierra è morta colpita da alcuni colpi d'arma da fuoco sparatole in pieno petto dai malviventi.

Di conseguenza Mauro (Gonzalo Trujillo), in preda alla sconforto più profondo, ha deciso di tornare nel vecchio quartiere spagnolo per voltare pagina. Si ricorda ai telespettatori italiani che per vedere queste puntate dovremo attendere diversi mesi a causa della differenza di messa in onda tra La 1 e Canale 5.