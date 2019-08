Proseguono le vicende e gli intrighi dei protagonisti della soap opera turca 'Bitter Sweet-Ingredienti d'amore', il cui titolo in originale è "Dolunay". Le anticipazioni dell'episodio numero 55 sottolineano che ci saranno dei colpi di scena nella vita dei personaggi principali. La situazione si complicherà quando anche Deniz scoprirà che dietro il matrimonio tra il manager e la cuoca si nasconde un preciso accordo, quello di ottenere l'affidamento del piccolo Bulut.

Il fratello di Demet fin da subito farà sapere ai neo-sposi di essere a conoscenza del loro segreto. Ferit e Nazli saranno convinti che sia stata Asuman a dirgli tutto, ma il giovane negherà qualsiasi coinvolgimento della ragazza.

Deniz si rende protagonista di una pesante lite con Ferit

Il musicista, al culmine di un duro litigio con Ferit, minaccerà di essere pronto a testimoniare contro di lui al processo ormai imminente.

Hakan e Demet, intanto, continueranno a portare avanti i loro loschi piani e contatteranno Asuman, chiedendole di dargli ancora una volta una mano. In realtà la sorella di Nazli punterà a prendersi gioco di loro, ma quando gli Onder comprenderanno le sue reali intenzioni, andranno su tutte le furie. Gli spoiler dell'episodio numero 56 di Bitter sweet-ingredienti d'amore rivelano che comincerà il processo per l'affidamento di Bulut.

Si avvertiranno momenti di tensione per giungere alla decisione finale. Deniz potrebbe giungere a una decisione volta a mettere nei guai Nazli e Ferit dopo essersi reso conto della montatura creata dai due coniugi per vincere la causa contro Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey). Infine Deniz si avvicinerà ad Asuman e potrebbero esserci i presupposti per spingere il ragazzo a testimoniare contro il dottor Aslan.

I ricatti di Hakan nei confronti di Demet

Le anticipazioni dell'episodio 57 trasmesso su canale 5 giovedì 22 agosto rivelano che Demet ascolterà la conversazione tra il marito e Bekir. La signora Onder sarà vicina a scoprire la verità in merito alla morte del fratello e si renderà conto del coinvolgimento del consorte. La ragazza avrà la certezza che Hakan è un assassino dando inizio a un litigio che potrebbe avere delle conseguenze drammatiche.

La Piran comincerà ad avere dei problemi economici con il ristorante e comprenderà di non avere la forza per concludere il pagamento del mutuo. Hakan avrà paura che la moglie possa fare una denuncia alla polizia ma vorrà fermare Demet e costringerà la moglie ad ascoltare i suoi ordini. La signora Onder verrà convinta dal marito a sparare contro un bersaglio ma sarà ignara che, dietro la porta, si trova Tahir.

Hakan non perderà tempo e filmerà la scena della sparatoria per poi ricattare la consorte.