Negli spoiler delle puntata spagnole di Una vita, Silvia dopo avere visto morire il suo amato Arturo, nel giorno del matrimonio, giurerà di vendicare la sua morte. L'assassino del suo mancato marito, avrebbe voluto uccidere la Reyes di cui era nemico, perché anni addietro l'aveva fatto finire in galera. Il Colonnello Arturo è stato colpito dal letale proiettile per salvare la donna amata e verrà il momento in cui ella sanerà i conti, facendosi giustizia da sola.

Nel frattempo Ursula diverrà pazza e verrà ricoverata in manicomio

Silvia ricattata da Blasco

Silvia Reyes, l'amata di Arturo Valverde è stata una spia e, in seguito al suo ritorno dall'Italia consolerà il colonnello che aveva il cuore spezzato dalla mancanza della figlia e della malattia, con una lettera. Nella missiva Elvira dichiarerà il perdono al padre.

In agguato però per la Reyes ci sarà sempre Blasco, finito in prigione per mano della donna che aveva scoperto i suoi traffici illegali.

Sarà proprio durante il giorno che Arturo avrebbe dovuto sposare Silvia che morirà: il suo assassino però da quel momento avrà a che fare con la caparbia e coraggiosa Reyes: quest'ultima attenderà con pazienza di riuscire a trovare il momento giusto per fare pagare a Blasco il suo terribile crimine.

La vendetta di Silvia

Il complice Javier avrebbe dovuto incontrare l'amico in una delle stradine di Acacias.

Blasco, rimasto solo, si ritroverà davanti Silvia che gli punterà addosso un’arma, pronta a premere il grilletto. Il colpo partirà mentre la Reyes urlerà al suo nemico parole senza alcuna pietà.

L'assassino di Arturo si accascerà al suolo e la donna se ne andrà da Acacias con l'intenzione di non tornare più nel ricco quartiere, in cui ha incontrato e amato il Colonnello Valverde e ha saputo trasformarlo da burbero padre a dolce amante.

Tre personaggi scompariranno in un unico momento dal cast di Una vita: il Colonnello Valverde e Blasco moriranno e Silvia, macchiatasi a sua volta di omicidio, se ne andrà da Acacias.

Diego e Blanca si vendicheranno di Ursula

Le vendette ad Acacias non termineranno, anche Ursula ne sarà vittima. Diego e Blanca [VIDEO], dopo avere ritrovato il piccolo Moises, penseranno di farla pagare alla Dicenta.

La vecchia istitutrice vorrà riavere il bambino che crede suo da Leonor.

Quest'ultima alla stregua della madre di Blanca negherà l'esistenza del neonato. Non solo, Samuel contatterà Koval, il padre della dark lady, che giungerà ad Acacias. L'uomo già aveva ripudiato la figlia, perché rimasta incinta dopo essere stata stuprata.

Aurelio Mendez, questo è il suo nome, farà in modo che Ursula, in stato confusionale, venga ricoverata in manicomio.

Ella verrà avvolta in una camicia di forza e trasportata in manicomio.