Torna l'appuntamento con Una vita, lo sceneggiato iberico scritto da Aurora Guerra che appassiona sempre più telespettatori con le sue storie avvincenti. Nelle prossime puntate italiane, in onda a breve su Canale 5, Samuel Alday arriverà a corrompere il dottor Guillen per uccidere Moises, il figlio di Blanca Dicenta e Diego.

Una Vita: Samuel ricatta il dottor Guillen

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia si soffermano su Samuel, diventato l'antagonista principale dello sceneggiato dopo l'entrata in manicomio di Ursula Dicenta.

L'uomo, infatti, deciderà di porre fine all'esistenza del piccolo Moises spinto da una sete di vendetta con la complicità del dottor Guillen. L'Alday, infatti, scoprirà che quest'ultimo ha rubato degli oppiaci per rivenderli al mercato nero ed inizierà a ricattarlo. Quest'ultimo, a questo punto, comincerà a fare del male al figlio di Blanca per paura delle ritorsioni.

Moises sta molto male

Nel giro di poco tempo Moises accuserà una febbre alta con episodi di vomito tanto che la Dicenta e Diego saranno costretti a rimandare la partenza per Huelva.

Dall'altro canto, il dottor Guillen comincerà ad accusare dei grossi sensi di colpa nei confronti dell'infante dopo aver cercato di convincere Samuel a tornare sui suoi passi. Il medico, infatti, si licenzierà dal posto di lavoro ed affiderà il piccolo paziente alle cure di un professore tutto d'un pezzo.

L'Alday minaccia di uccidere il dottore

Stando agli spoiler di Una Vita si apprende che l'Alday dimostrerà di essere molto indispettito dal rifiuto del dottore tanto da chiedergli un appuntamento in una villa di calle Acacias.

Qui l'ex marito di Blanca cercherà in tutti i modi di fargli cambiare idea arrivando a puntargli contro un'arma da fuoco. Fortunatamente l'arrivo improvviso di Inigo farà desistere Samuel dal terribile gesto. Nonostante tutto il dottore sarà interrogato dal detective Riera il giorno seguente in commissariato. L'uomo, infatti, gli domanderà se per caso è stato corrotto da qualcuno dopo aver scoperto il suo losco traffico di oppiaci.

Ma il dottor Guillen si trincererà dietro un ermetico silenzio con il fidanzato di Carmen che inizierà a sospettare che dietro a tutto questo c'è la mano dell'Alday.

Diego e Blanca scoprono le cattiverie del congiunto

In seguito il dottore, vittima da atroci sensi di colpa, si recherà a trovare Blanca e Diego dove ammetterà di aver fatto ammalare Moises su ordine di Samuel. La coppia non faticherà a credere alla versione del medico dopo aver scoperto che aveva cercato di assalire la carrozza su cui avevano tentato la fuga qualche mese prima.

Infine Diego deciderà di uccidere il congiunto con le sue stesse mani dopo aver scoperto tutte le sue cattiverie. Ci riuscirà? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.