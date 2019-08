Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful (titolo originale Bold and Beautiful), la soap opera americana trasmessa in oltre 100 paesi nel mondo. Nelle puntate americane in onda ad agosto, il piccolo Douglas potrebbe essere affidato alle cure di Hope Logan e Liam Spencer dopo la dichiarazione d'infermità mentale di Thomas Forrester.

Beautiful: Hope sposa Thomas per il bene di Douglas

Le anticipazioni di Beautiful, sulle puntate americane in onda attualmente sull'emittente Cbs, si soffermano su Hope e Liam, i quali torneranno ad essere una famiglia dopo il ritrovamento di Beth; i telespettatori statunitensi hanno visto la figlia di Brooke decidere di sposare Thomas per fare da madre al piccolo Douglas, sconvolto per la morte di Caroline.

Il Forrester infatti, ha ritenuto indispensabile che il suo sfortunato primogenito avesse una figura materna accanto. Per tale ragione la Logan ha deciso di lasciare lo Spencer, tanto da sposare Thomas in una cerimonia intima.

La Logan apprende che Beth è viva, Thomas scompare

Ma ecco arrivare il colpo di scena: gli spoiler americani rivelano che Hope scoprirà che sua figlia è ancora viva, dopo una confessione di Flo.

Questa scoperta porterà inevitabilmente la Logan tra le braccia del padre di Beth, sebbene non voglia staccarsi da Douglas. Thomas, invece, studierà a tavolino un piano per riportarla da lui.

Le trame americane di Beautiful segnalano che Thomas dimostrerà di avere un'ossessione per la figlia di Brooke. L'uomo, infatti, sarà certo di poter formare una famiglia con lei. Peccato che quest'ultima non l'ha abbia mai amato, tanto da non riuscire a trascorrere la prima notte di nozze con lui.

Intanto il Forrester farà perdere le proprie tracce dopo aver aggredito Liam sul tetto della Forrester dove la Logan ha finalmente scoperto che Phoebe è in realtà Beth.

Liam e la Logan potrebbero prendere la custodia di Douglas

Se Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) piangerà a dirotto per la perdita della figlia adottiva, Thomas farà perdere le proprie tracce, tanto da trovare alloggio presso l'abitazione del suo amico Vincent.

Una scomparsa che getterà nello sconforto Douglas, tanto che la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) potrebbe assumersi le responsabilità nei suoi confronti. Alcuni siti americani, infatti, sono convinti che la Logan e Liam Spencer una volta tornati insieme prenderanno l'affido del bimbo, non appena Thomas sarà dichiarato instabile di mente. Ricordiamo ai telespettatori che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora sette mesi a causa della differenza di emissione tra Italia e America.