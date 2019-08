Scoppia la guerra nel mondo di Uomini e donne e questa volta a puntare il dito contro l'autrice della trasmissione di Maria De Filippi è stato Mario Serpa. In molti si ricorderanno che Mario prese parte al primo trono gay della storia del programma sentimentale di Canale 5, quando si mise in gioco per provare a conquistare il cuore di Claudio Sona, riuscendo a convincerlo. Una storia che tuttavia non è durata molto, anche perché vennero fuori quelli che all'epoca sembravano essere degli altarini di Claudio che resero il suo percorso poco chiaro.

Tuttavia la redazione lo ha 'perdonato', come testimoniano gli scatti delle vacanze che Claudio sta facendo con alcuni autori, i quali hanno mandato in tilt Mario Serpa.

Il duro attacco di Mario Serpa contro Raffaella Mennoia di U&D

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nella giornata di oggi Claudio Sona ha postato delle foto che lo vedono ritratto in compagnia con alcuni volti della redazione di Uomini e Donne, mentre si godono la giornata di mare ad Ibiza.

Uno scatto che ha mandato su tutte le furie Mario Serpa, il quale ha lanciato una frecciatina alla trasmissione, salvo poi replicare alle parole di Raffaella Mennoia sui social.

Sì, perché in moltissimi hanno posto la foto all'attenzione dell'autrice di Uomini e Donne, facendole presente che alcuni volti della redazione preferivano trascorrere le vacanze in compagnia di Claudio Sona, accusato di aver preso tutti in giro all'epoca del trono, in quanto ancora fidanzato con colui che poi è diventato il suo ex.

Immediata la reazione della Mennoia, la quale si è schierata dalla parte di Claudio, ribadendo ancora una volta che il tronista ha fatto chiarezza sul suo passato e che tutte le accuse che sono state mosse nei suoi confronti in realtà non sono vere. Ecco allora che la Mennoia rivendicava il diritto della redazione di Uomini e Donne di poter trascorrere le vacanze con chi volessero, compreso Claudio Sona.

'Sarebbe meglio tacere', scrive Serpa contro la Mennoia

Una risposta che tuttavia non è piaciuta per niente ai fan di Mario Serpa, i quali continuano a pensare che Sona lo abbia preso soltanto in giro ai tempi della trasmissione di Canale 5. Ecco allora che Mario, che in passato è stato anche opinionista di U&D trono classico, ha risposto per le rime a Raffaella, dicendo che tutti sanno la verità e come sono andare realmente le cose ai tempi del percorso di Claudio e quindi per tale motivo farebbe più bella figura a tacere.

"Capisco la necessità di dover proteggere l'immagine del primo trono gay" ha scritto Mario su Instagram, aggiungendo che tuttavia sarebbe meglio se la verità venisse raccontata dai diretti interessati di questa vicenda.