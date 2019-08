Lo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, il cui titolo originale è Dolunay, non andrà in onda la settimana di ferragosto. Le avventure di Nazli Piran e Ferit Aslan torneranno ad appassionare il pubblico italiano a partire dal 19 agosto 2019 dalle 14:45. Gli spoiler annunciano che le trame saranno ricche di tensioni e colpi di scena. Il musicista Deniz, ancora furioso per non essere riuscito a fare breccia nel cuore di Nazli Piran, rischierà di perdere la vita a causa della forte gelosia.

Dopo aver avuto un incidente con la sua moto per aver guidato senza prudenza, il fratello di Demet finirà in ospedale e, dopo aver fatto prendere un grosso spavento ad Asuman, verrà dimesso. Quest’ultima, proprio quando si avvicinerà la nuova udienza che decreterà il destino di Bulut, rischierà di mettere a repentaglio il piano architettato dalla cuoca e dall’architetto. La giovane apprenderà che sua sorella ha sposato Ferit per consentire all’uomo di strappare la custodia del nipote agli Onder.

Riassunto episodi di venerdì 9 agosto

Negli episodi che sono stati trasmessi su Canale 5 venerdì 9 agosto 2019, Demet ,dopo aver confessato al marito Hakan che Nazli ha rischiato di morire congelata a causa sua, ha precisato di avere il timore che Ferit possa scoprire la verità. In seguito un ragazzo ingaggiato dall’Onder ha fatto credere all’Aslan di aver fatto rimanere per errore la Piran all’interno della cella frigorifera della pescheria.

Intanto Deniz ha detto ad Ayla di non voler andare più in vacanza con lei e di non volersi innamorare di nuovo. Ferit ha ricevuto la visita dei poliziotti nella sua villa che gli hanno comunicato di essere in stato di fermo per il ritrovamento della droga nei camion della sua azienda. Gli Onder, dopo aver fatto credere ai dipendenti della Pusula Holding di essere dalla parte di Ferit, hanno fatto i conti con Deniz che li ha accusati di essere i responsabili dell’arresto l’architetto.

Dopo aver dimostrato la sua innocenza, l'Aslan ha trascorso la notte con la moglie per non destare dei sospetti ad Asuman. Hakan ha appreso di essere stato denunciato mentre Ayla ha lasciato Istanbul da sola. In seguito Ferit, dopo aver smascherato il suo cameriere (Burak) grazie alla sorella di Nazli, ha fissato un appuntamento con Demet con il cellulare del ragazzo. L’Onder, avendo intuito che l’Aslan potrebbe tendere una trappola a sua moglie, ha ordinato a Bekir di presentarsi all’incontro dell’architetto.

Trame al 23 agosto: Deniz si schianta contro un camion, Asuman scopre l’accordo degli Aslan

Gli spoiler degli appuntamenti numero 51- 55 in programmazione dal 19 al 23 agosto svelano che Nazli e Ferit, pur essendo ormai una coppia sposata, faranno i conti con dei nuovi imprevisti. Hakan e Demet non riusciranno a credere alla veridicità delle nozze tra la cuoca e l’architetto visto che saranno convinti che si siano sposati per ottenere l’affidamento di Bulut. La sorella di Asuman desterà sempre più sospetti soprattutto per il fatto che si rifiuterà di prendere parte ad un importante evento che si svolgerà ad Istanbul al quale non sarebbe sicuramente mancata prima di diventare la moglie di Ferit. Il cameriere Burak, pur essendo stato messo alle strette dall’Aslan, riuscirà a darsi alla fuga. Dopo aver mantenuto la calma nel sentire Nazli dichiarare di essere innamorata del marito, Deniz si metterà alla guida della sua moto e, durante il tragitto, finirà per schiantarsi contro un mezzo pesante. Per fortuna il cognato di Hakan riuscirà a sopravvivere dopo essere stato portato immediatamente in ospedale. Quando Asuman alloggerà a casa del musicista, con la scusa di prestargli soccorso, scoprirà che il repentino matrimonio tra sua sorella e l’Aslan è tutta una finzione. Finalmente ci sarà la tanto attesa sentenza in tribunale e Ferit e Nazli verranno accusati di essersi sposati senza amore. A far cambiare idea al magistrato sarà la dichiarazione di Deniz. Il musicista invece di seguire il suo cuore, dato che continuerà a provare dei forti sentimenti per la chef, prenderà la decisione più giusta per non far soffrire nuovamente il nipote. Il verdetto finale del giudice quindi sarà a favore della Piran e dell’Aslan mentre Demet e Hakan faranno fatica a controllare la loro rabbia per aver perso la loro battaglia.