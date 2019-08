Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, il popolarissimo dating show dei sentimenti di Canale 5, che rivedremo in onda a partire da lunedì 9 settembre. In queste ore, tra i fan della trasmissione, cresce l'attesa circa i nomi dei nuovi tronisti che vedremo mettersi in gioco quest'anno sull'ambito trono rosso del programma. Tanti i nomi che sono circolati, tra cui quello di Daniele Dal Moro, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Nip di Barbara D'Urso.

Daniele Dal Moro tra i papabili nuovi tronisti di Uomini e donne

Daniele, all'interno della casa più spiata d'Italia, si è fatto notare non soltanto per il suo aspetto fisico 'da urlo' ma anche per la sua relazione con la giovane Martina Nasoni, la ragazza 'con il cuore di latta', che ha ispirato la canzone di Irama e che ha trionfato all'ultima edizione del Grande Fratello, portandosi a casa il montepremi finale.

La storia d'amore tra i due, iniziata tra numerosi alti e bassi all'interno della casa, non è proseguita una volta che si sono spenti i riflettori mediatici. Proprio nelle scorse settimane, infatti, i due ragazzi hanno ufficializzato la fine della loro breve relazione, scambiandosi anche delle frecciatine sui social.

Ecco quindi che Daniele ha voltato definitivamente pagina e non si esclude che nelle prossime settimane possa essere tra i protagonisti della nuova edizione di Uomini e donne.

Molti fan, infatti, hanno notato dei movimenti 'strani' che lo riguardano e nel dettaglio, nel corso delle ultime settimane, si sono intensificati gli spostamenti di Daniele a Roma, dove si trova la sede degli studi e della redazione del programma sentimentale di Maria De Filippi.

È finita tra Daniele e Martina dopo il Grande Fratello

In tanti, quindi, hanno ipotizzato che l'ex fidanzato di Martina Nasoni possa essere andato nella Capitale per sostenere dei provini o magari per registrare delle clip per la nuova edizione di Uomini e donne, ma al momento non ci sono conferme definitive su questo che sarebbe soltanto un rumors.

Immediata la reazione delle fan di Martina Nasoni, che speravano ancora in un ritorno di fiamma, e che non hanno reagito bene di fronte alla notizia del suo possibile approdo sul trono di U&D. Alcune di loro hanno puntato il dito contro Daniele, che per il momento ha preferito non replicare.

Si vedrà nel corso delle prossime ore se questo rumors verrà confermato oppure no dal diretto interessato o magari dalla pagina Instagram di Uomini e donne, dove in questi giorni stanno presentando in anteprima i nuovi tronisti in carica a partire da settembre.