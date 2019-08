Cresce l'attesa da parte del pubblico di Uomini e donne per il ritorno in onda della trasmissione sentimentale ideata e condotta da Maria De Filippi. Dopo la clamorosa polemica che ha travolto quest'estate parte della redazione del programma capitanata da Raffaella Mennoia, ecco che si pensa già alla prossima edizione e in queste ore sono stati presentati sul web i primi nuovi tronisti. Ma soprattutto è stata svelata la data d'inizio della trasmissione che contrariamente a ciò che era stato detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, anticiperà la messa in onda al 9 settembre.

Uomini e donne, anticipata la data di messa in onda al 9 settembre

Come è stato riportato in queste ore sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, quest'anno la messa in onda di Uomini e donne è in programma su Canale 5 a partire da lunedì 9 settembre, giorno in cui tornerà in onda anche Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso, giunto alla sua undicesima stagione di programmazione.

La messa in onda di U&D, rispetto a quello che era stato annunciato in un primo momento è stata anticipata, dato che durante la presentazione dei palinsesti venne annunciato che il dating show Mediaset sarebbe tornato in video a partire da lunedì 16 settembre alle 14.45.

Con il ritorno anticipato di Uomini e donne su Canale 5, partiranno prima anche le registrazioni delle nuove puntate del trono classico e quelle del trono over.

La prima registrazione ufficiale di questa edizione, infatti, è in programma per giovedì 29 agosto: i primi a tornare in studio dovrebbero essere i protagonisti del trono classico, vale a dire i nuovi tronisti che quest'anno si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Nei giorni scorsi, sulla pagina ufficiale Instagram del programma sono stati presentati in esclusiva le prime due troniste di questa nuova stagione. Trattasi di Sara Tozzi, una giovane ragazza di soli 22 anni originaria di Modena che di professione fa la barista.

Presentate le prime due troniste di Uomini e donne

Sara, durante il video di presentazione con la redazione, ha ammesso di aver avuto un rapporto molto conflittuale con suo padre, che a quanto pare darebbe importanza soprattutto all'aspetto fisico e non a quello interiore delle persone. Sara partecipa a U&D per trovare l'amore anche se ha ammesso di essere una ragazza molto pudica.

La seconda tronista di questa stagione, invece, è Giulia, 27 anni, studentessa all'Università di Scienze Politiche a Roma.

Giulia sogna di laurearsi, trovare un buon lavoro ma anche mettere su famiglia magari con la persona che incontrerà proprio grazie alla trasmissione di Canale 5.