Torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato americano in onda da lunedì a venerdì alle ore 13:40 su Canale 5. Nelle puntate in onda attualmente in America, Hope Logan prenderà le distanze da Liam Spencer per stare vicina a Thomas Forrester, ricoverato in ospedale in seguito al grave incidente causato da Brooke.

Beautiful: Hope vittima di sensi di colpa

Le anticipazioni di Beautiful, tratte dalle nuove puntate americane in onda a settembre sull'emittente Cbs, si soffermano sul triangolo amoroso composto da Liam, Hope (Annika Noelle) e Thomas.

Ebbene sì, la figlia di Brooke potrebbe nuovamente tornare tra le braccia del marito, nonostante l'abbia fatta soffrire moltissimo per la presunta morte di Beth. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la Logan ripenserà seriamente ad annullare le nozze con il Forrester, tanto da voler forse concedere una seconda chance al padre di Douglas. Un ripensamento che inizierà quando Brooke spingerà il figlio di Ridge giù dalla scogliera, provocandogli un grave trauma celebrare. Una scena che avverrà sotto gli occhi del padre, il quale accuserà fin da subito sua moglie di aver tentato volontariamente di uccidere suo figlio.

La Logan veglia Thomas in ospedale

Le trame americane di Beautiful raccontano che Hope si allontanerà sempre di più a Liam. La madre di Beth infatti comincerà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti di Thomas, nonostante quello che gli ha fatto passare in passato. Hope infatti rivelerà a Brooke (Katherine Kelly Lang) che il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) aveva soltanto tentato di porgerle delle scuse.

Inoltre la madre di Beth appoggerà Thomas anche quando finalmente si risveglierà dallo stato di coma. A tal proposito, il giovane si accorge che la moglie non si è mossa dal suo capezzale fino al miglioramento delle sue condizioni di salute.

Liam tenta di far cambiare idea all'ex moglie

Nel frattempo Bill (Don Diamont) si metterà dalla parte dell'ex moglie, tentando di rassicurarla a proposito del suo coinvolgimento nei fatti.

Lo Spencer infatti le dirà che non è colpa sua se Thomas si è trovato in questa situazione. Dello stesso parere saranno Justin, Katie e Wyatt, i quali crederanno che dietro l'incidente del ragazzo ci sia la mano del karma, visto che non era stato punito per l'incidente stradale in cui era rimasta vittima la povera Emma Barber. Dall'altro canto Liam (Scott Clifton) cercherà di convincere Hope a tornare con lui e la bambina appena ritrovata, se quest'ultima non riuscisse a staccarsi dal figlio di Ridge.

Sarà ritorno di fiamma tra la figlia di Brooke e il padre di Douglas? In attesa di scoprirlo, si ricorda che per vedere queste puntate dovremo attendere ancora sette mesi a causa della differenza di messa in onda tra Italia e America.