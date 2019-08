Nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, "Tempesta D'amore", meglio conosciuta in patria con il titolo di Sturm der liebe. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia, su Rete 4, dal 19 al 24 agosto, dal lunedì al sabato a partire dalle ore 19.55. Le trame di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi di Fabien di racimolare i soldi necessari per acquistare la tesina per il suo esame di maturità e sui piani che elaborerà Christoph per impedire a Werner di acquisire maggiore potere al Furstenhof; Denise, invece, dovrà affrontare il trauma subìto nel corso del suo ferimento. Si parlerà, inoltre, del ferimento di Xenia in carcere ed il suo successivo trasferimento in ospedale.

Joshua si scuserà con Denise

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che Robert cercherà di prepararsi al meglio per l'inizio del processo in cui dovrà difendersi dall'accusa di falsa testimonianza. Joshua deciderà di scusarsi con Denise dopo aver litigato animatamente con lei. Natascha deciderà di cedere al ricatto di Jessica e Nadine e chiederà ad André di consegnare alle due donne il denaro al posto suo.

Fabien deciderà di procurarsi il denaro necessario per comprare la sua tesina giocando a poker. Tobias verrà a conoscenza delle sue intenzioni e farà di tutto per fargli cambiare idea. Hildegard e Joshua aiuteranno Denise a superare il dolore causatole dall'arrivo di una lettera molto toccante. Tobias dovrà prendere una decisione molto importante per il suo futuro e Boris lo sosterrà. Tina si offrirà da cavia per aiutare Jessica a far pratica, prima di affrontare il suo secondo esame per diventare un'estetista professionista.

Le cose, però, non andranno nel migliore dei modi e Tina si pentirà di aver voluto aiutare l'amica. Xenia si ferirà in prigione, costringendo le forze dell'ordine a farla ricoverare in ospedale, dove incontrerà casualmente Denise.

Xenia farà sparire il cellulare di Michael

Christoph cercherà in tutti i modi di impedire a Werner Saalfeld di acquisire le azioni di Xenia. Michael perderà il suo cellulare e penserà che a sottrarglielo sia stato suo figlio Fabien per rivenderselo.

Poco dopo, però, si verrà a sapere che, dietro il furto del cellulare, non c'è Fabien ma Xenia Saalfeld. Boris consegnerà a suo padre le sue dimissioni, scatenando in lui una reazione veramente inaspettata. Denise rimarrà sconvolta dall'incontro con sua madre in ospedale, facendo preoccupare moltissimo Joshua e Michael. I due uomini, infatti, consiglieranno alla giovane di cercare di trovare un modo per superare il trauma dell'essere stata quasi uccisa da quel colpo di arma da fuoco.