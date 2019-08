Ennesimo colpo di scena in arrivo nello sceneggiato spagnolo “Il Segreto”. Il new entry Alvaro Fernandez negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, mostrerà finalmente il suo vero volto. Il sostituto di Zabaleta a poche ore dal suo matrimonio con Elsa Laguna, farà recapitare alla donna il bouquet da sposa, e oltre a farle sapere di essere fuggito con tutti i suoi soldi, le dirà che non lo rivedrà più.

Isaac Guerrero non appena vedrà la sua ex fidanzata in preda allo sconforto totale, farà capire di non averla mai dimenticata, visto che vorrà conoscere tutta la verità sull'abbandono del medico. Gli spoiler rivelano che il carpentiere dopo essere riuscito a scoprire in quale luogo si trova il truffatore tramite la lettera che ha fatto avere ad Elsa, prometterà alla giovane che si vendicherà.

Antolina minacciata, la Laguna consegna i suoi averi al suo promesso sposo

Nelle prossime puntate italiane i telespettatori assisteranno alla pericolosa alleanza tra Antolina e Alvaro.

La moglie di Isaac dopo aver scoperto che il nuovo medico si è avvicinato ad Elsa per appropriarsi di tutta l’eredità che la donna ha ricevuto dal defunto padre Amancio, lo ricatterà. La Ramos inviterà il Fernandez a portare sull'altare la Laguna e ad abbandonare Puente Viejo in compagnia della sua rivale quando diventerà sua moglie. Il sostituto di Zabaleta inizialmente si lascerà sottomettere dalla diabolica bionda soltanto per non far venire alla luce quali sono le sue reali intenzioni.

In seguito il nuovo fidanzato di Elsa stufo di sottostare ai ricatti dell’ex ancella, la affronterà e le dirà di essere disposto a far sapere al Guerrero che il figlio che ha perso era di un altro uomo, precisandole che era in dolce attesa soltanto da tre mesi. Il Fernandez certo che la Ramos dopo la sua minaccia non esiterà a smascherarlo, convincerà la Laguna a vendere le proprietà del defunto genitore dicendole che con i soldi ricavati potranno acquistare il terreno di Gesusina per far costruire la casa in cui andranno a vivere una volta sposati.

Dopo un’iniziale titubanza la Laguna si adeguerà alla volontà del suo amato, spingendosi oltre, dato che firmerà una delega legale per consentire ad Alvaro di avere pieno possesso di tutto il suo patrimonio.

Elsa riceve una lettera di addio da Alvaro, Isaac deciso a farla pagare al medico

Mentre Elsa rimarrà a Puente Viejo per terminare tutti i preparativi del suo imminente matrimonio, Alvaro si trasferirà da solo a Madrid con la scusa di dover risolvere dei problemi legati all'acquisto del loro terreno.

Prima di partire il sostituto di Zabaleta oltre a promettere alla sua amata che farà ritorno nel quartiere iberico al più presto possibile, le dirà che le farà avere il bouquet da sposa. La Laguna stanca di sentire i pettegolezzi di Dolores su di lei e Alvaro, uscirà allo scoperto, dato che rivelerà a Matias, Marcela e Consuelo, di aver mentito sulla sua condizione economica perché sperava di riuscire ad incastrare Antolina.

I Castaneda e la nonna di Julieta dopo aver appreso che la loro amica in realtà è benestante, inizieranno a pensarla allo stesso modo della madre di Hipolito, che sarà convinta che il Fernandez voglia diventare il marito di Elsa per sottrarle le sue ricchezze. Nonostante ciò, i genitori di Camelia e l’anziana donna preferiranno essere discreti sulla questione, evitando di confidare i loro sospetti alla futura sposa. Proprio quando mancheranno soltanto poche ore per la celebrazione della cerimonia nuziale, la Laguna oltre ai fiori che Alvaro aveva promesso di farle avere in anticipo, riceverà una lettera di addio. Il dottore comunicherà ad Elsa di essersi dato alla fuga con tutto il suo denaro. Inoltre il Fernandez sottolineerà ad Elsa di aver sempre saputo che continua ad amare il Guerrero, e le dirà di non avere nessuna possibilità per riuscire a rintracciarlo. A quel punto la mancata sposa, convocherà tutti gli invitati al comune e annuncerà che la funzione religiosa è stata annullata, poiché Alvaro l’ha abbandonata. Il marito di Antolina non appena scoprirà che il sostituto di Zabaleta ha derubato la sua ex fidanzata, mediterà di fargliela pagare.