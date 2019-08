Prosegue la programmazione della celebre soap partenopea Un posto al sole. Durante la settimana che va dal 9 al 13 settembre, si susseguiranno diversi colpi di scena. Primo fra tutti, il ritorno di Elena che destabilizzerà il labile equilibrio di Marina nel momento in cui la donna scoprirà che la figlia vuole stabilirsi a Londra.

L'imprenditrice, al contempo, sarà anche sotto pressione per la complessa vicenda legata al padre.

Le attenzioni saranno rivolte anche verso Mia che, dopo aver ascoltato una telefonata tra la madre e la sorella Alex, decisamente turbata farà perdere le sue tracce. Per fortuna non ci saranno drammatiche conseguenze, poiché ben presto la ragazza si lascerà coccolare dagli abitanti della terrazza.

Serena riproporrà a Filippo l'idea del B&B

Andrea cercherà in tutti i modi di far riflettere Mia in merito alla sua difficile situazione familiare, mentre Alex da un momento all'altro potrebbe avere un'altra brutta notizia da Vittorio che sembrerà deciso a dirle finalmente la verità.

La felicità di Marina per il ritorno a Napoli di Elena verrà presto interrotta da una pessima notizia che dovrebbe riguardare Arturo. Serena, decisa a riprendere in mano le redini della sua vita, proporrà ancora una volta a Filippo di aprire un bed & breakfast, ma la sua idea rischierà di peggiorare ulteriormente i rapporti col marito.

Anita pronta a dire la verità ad Alex

Vittorio si ritroverà ben presto in una situazione a dir poco complicata a causa di Anita. Il giovane, infatti, verrà informato da Patrizio che la ragazza ha intenzione di rivelare tutta la verità ad Alex.

Per questo motivo si precipiterà al Vulcano per fermarla.

Alex, intanto, riceverà una telefonata dalla madre e, ignara del fatto che Mia la stia ascoltando, si sfogherà duramente con lei. Elena dovrà comunicare anche ad Andrea che presto partirà per Londra con Alice: quale sarà la sua reazione?

Niko e Susanna si lasceranno convincere da Beatrice a riassumerla allo studio. Raffaele e la moglie cercheranno di aiutare Diego a reagire.

Per Alex invece arriverà finalmente una buona notizia dallo studio grafico riguardante il progetto per cui ha lavorato sodo. Mia però ancora una volta la sorprenderà con un gesto del tutto inatteso.

Renato, visibilmente giù di tono, cercherà un modo per rimettersi in forma e si iscriverà ad una lezione di ginnastica che però non avrà gli effetti sperati. Raffaele, nel frattempo, si industrierà affinché Diego possa trovare un lavoro.

Mia farà perdere le sue tracce

Alex, con l'aiuto di Franco e Vittorio, si metterà alla ricerca di Mia che sembrerà svanita nel nulla. Renato farà un'interessante proposta a Diego, il quale accetterà di buon grado per la felicità di Raffaele. Marina Giordano riuscirà ad ottenere l'autorizzazione ad incontrare Arturo.

Filippo, di ritorno dal suo viaggio di affari, verrà accolto dalla moglie che cercherà in tutti i modi di stemperare la tensione tra loro.

Mia intanto verrà accolta e circondata dall'affetto di tutti i residenti di Palazzo Palladini. Renato esagererà un po' col racconto sul suo infortunio, e questa situazione comincerà a danneggiare Diego.