Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso della settimana che andrà dal 2 al 6 settembre, saranno molteplici i colpi di scena, primo tra tutti la discussione tra Filippo e Serena dopo un confronto che l’uomo avrà con Leonardo. Al centro delle scene ci sarà anche la Giordano che, in difficoltà nel dimostrare l’innocenza di suo padre, deciderà di incontrare Fabrizio Rosato.

Anche per Patrizio ci saranno delle novità. Vittorio cercherà in tutti i modi di persuaderlo ad accettare di lavorare con lui ed Alex nella trattoria della madre della giovane.

La percezione di Filippo

Accortosi della crescente e ritrovata sintonia tra sua moglie e Leonardo, Filippo si renderà presto conto che tra i due è accaduto qualcosa di cui non è a conoscenza. Dopo il verdetto del processo Picardi, Renato deciderà di farsi avanti e mostrare il suo crescente interesse per Adele, mettendo sempre più in secondo piano la sua compagna.

Vittorio vivrà dei momenti di forte tensione a causa di Anita che lo metterà alle strette. Dopo aver passato l’esame di abilitazione, Susanna riceverà una proposta del tutto inaspettata da parte del suo compagno. Renato Poggi, preso in maniera crescente dalla sua consuocera, cercherà anche di fare in modo che Nadia non si accorga del suo nuovo interesse. Filippo, dopo un duro confronto con Leonardo, si mostrerà parecchio indeciso se perdonare o meno sua moglie per quanto gli ha tenuto nascosto.

Arturo prenderà una decisione inaspettata

Tra la Giordano e Palladini sarà crescente la tensione e per questo motivo Arturo prenderà una decisione che spiazzerà parecchio sua figlia. Filippo e Serena cominceranno a confrontarsi in maniera diretta e dura su quanto accaduto e la donna entrerà totalmente in crisi non riuscendo a spiegare le ragioni del suo comportamento. Niko e Susanna cominceranno a pensare al modo per comunicare ai rispettivi genitori la loro nuova scelta.

Marina cercherà ancora Rosato per scagionare Arturo

La Giordano si ritroverà inaspettatamente in difficoltà dopo a causa della scelta di suo padre e per questo motivo cercherà ancora Rosato per ottenere un suo aiuto, ma ci riuscirà? Vittorio cercherà di coinvolgere Patrizio Giordano nella conduzione della trattoria della mamma di Alex. Convincerlo non risulterà cosa facile e Del Bue dovrà ricorrere alle sue efficienti doti di persuasione.

Patrizio si mostrerà parecchio combattuto in merito alla decisione da prendere riguardo la proposta del suo migliore amico. Alex intanto continuerà a vivere momenti di forte pressione a causa dei suoi problemi. Mia invece farà un incontro parecchio importante. Beatrice Lucenti, perennemente in Crisi con Leone, farà una spiazzante richiesta a Niko che lo lascerà parecchio disorientato. Marina determinata nel voler dimostrare l’innocenza di Arturo, riuscirà ad ottenere l’aiuto di Fabrizio Rosato.