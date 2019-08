Una nuova e avvincente puntata di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' andrà in onda venerdì 30 agosto su Canale 5, a partire dalle 14:45 e dove i fan della Serie TV turca scopriranno come si evolverà il rapporto tra Nazli e Ferit dopo la ricomparsa della ex fidanzata dell'Aslan. La Pinar, dopo aver scoperto che Pelin è stata il grande amore del marito sino a sette anni prima, deciderà di parlare con la sua rivale e la inviterà a casa sua.

Nonostante tutto però, la giovane chef continuerà ad avere molti dubbi sulla giovane, soprattutto dopo che Ferit si presenterà in ritardo al ristorante e mancherà all'intervista organizzata con i giornalisti perché impegnato con la ex.

Bitter Sweet, spoiler del 30 agosto: Nazli non si fida di Pelin

Continuano le emozioni per i numerosissimi fan della serie tv turca che, nel prossimo episodio, vedranno Nazli estremamente preoccupata e gelosa per la presenza in città di Pelin.

Dopo aver scoperto che la giovane è stata il grande amore di Ferit, Nazli non è ancora riuscita a capire le sue vere intenzioni e avrà ancora molti dubbi nei suoi confronti. La Pinar quindi, attraverserà un momento di grande confusione e continuerà a non fidarsi di Pelin, soprattutto dopo aver trovato, tra le pagine di un libro, una vecchia foto di Ferit con la ex. La giovane chef e il marito, sono ancora all'oscuro del fatto che, proprio Pelin, è in combutta con Hakan e Demet per far saltare il loro matrimonio.

Bitter Sweet, anticipazioni: Nazli furiosa con Ferit

Dopo il riavvicinamento avvenuto nel corso della festa di compleanno, tra Ferit e Nazli le cose sembreranno di nuovo peggiorare a causa di Pelin. La ragazza si sta intromettendo nella vita degli Aslan e sarà proprio a causa sua, che Ferit arriverà in ritardo ad un importante incontro con i giornalisti al ristorante di Nazli. L'evento, sarebbe stato un'occasione per rilanciare il locale e Nazli sarà furiosa con il marito per essere mancato all'appuntamento.

Nuovi guai quindi, per la giovane coppia che sembrerà essere caduta nella trappola tesa dagli Onder con la complicità di Pelin. Riusciranno i tre a far saltare le nozze di Nazli e Ferit? La giovane Pinar inoltre, si troverà a dover gestire al ristorante un gruppo di anziane signore particolarmente chiassose, che le faranno perdere la pazienza. Molte le preoccupazioni per Nazli, nuovamente alle prese anche con i guai di Asuman, a causa del mancato pagamento delle tasse universitarie.

Questo è molto altro nella puntata in onda il prossimo 30 agosto, su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45. Ricordiamo che Bitter Sweet tornerà lunedì 2 settembre con nuovi ed appassionanti episodi e dove i fan potranno scoprire come si evolverà il rapporto tra Nazli e Ferit.