Manca sempre meno alla messa in onda della 1^ puntata della nuova stagione di Uomini e donne, fissata per lunedì 16 settembre e, anche se ancora non è stato rivelato se la trasmissione inizierà con il Trono Classico o il Trono Over, molte sono le indiscrezioni che circolano a proposito dei tronisti e sui possibili corteggiatori.

Infatti, se i quattro nuovi tronisti sono già stati rivelati (i nomi sono quelli di Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi), ancora non ci sono notizie certe per quanto riguarda i futuri e le future pretendenti che giungeranno alla corte di Maria De Filippi.

In questi giorni, però, ha cominciato a circolare sui social network un'accattivante indiscrezione: nello studio del famoso dating-show potrebbe tornare, sempre nei panni di corteggiatore, il bel Giordano Mazzocchi.

Giordano Mazzocchi sarebbe interessato alla tronista Sara

La storia d'amore tra la bella tronista napoletana Nilufar Addati e il vulcanico e affascinante istruttore di sci Giordano Mazzocchi, aveva fatto sognare milioni di fan di Uomini e Donne: il loro percorso all'interno della trasmissione, infatti, era stato molto travagliato e tutto lasciava presagire che Nilufar avrebbe scelto il rivale di Giordano: Nicolò Federico Ferrari.

A sorpresa, però, Nilufar decise di lasciare il programma insieme a Giordano e da quel momento in poi i due si sono dimostrati inseparabili, riuscendo ad affrontare anche i momenti più difficili. A pochi mesi di distanza dalla scelta, la coppia ha deciso di mettere nuovamente alla prova i propri sentimenti nel villaggio di Temptation Island Vip, resistendo alle tentazioni e uscendo insieme. La pace, però, non è durata a lungo e ben presto Nilufar e Giordano hanno comunicato ai loro fan la fine della relazione.

Dopo la rottura, Giordano non ha più trovato nessuna donna che gli facesse battere il cuore, ma forse ora la situazione potrebbe cambiare e il ragazzo potrebbe trovare l'amore per la 2^ volta all'interno degli studi di Uomini e Donne. A catturare l'attenzione del bel Mazzocchi, potrebbe essere stata la nuova tronista modenese Sara Tozzi: stando a quanto circola sul web, infatti, pochi giorni prima che Sara salisse sul trono, Giordano l'avrebbe contattata sui social, dimostrandosi molto interessato a lei.

Ovviamente, Sara non ha potuto rispondere direttamente all'istruttore di sci, ma nonostante questo, avrebbe dimostrato il suo apprezzamento comunicando quanto accaduto alla redazione, che si sarebbe dimostrata più che favorevole a un ritorno nel programma di Giordano.

Luigi commenta il possibile ritorno di Giordano a U&D

La notizia del possibile ritorno di Giordano negli studi di Uomini e Donne non è passata inosservata e anche il suo grande amico e sostenitore Luigi Mastroianni, che ha deciso di commentare su Instagram le voci che circolano sempre più insistentemente sul web: "Speriamo che sia la volta buona per la nomina di Ministro", ha scritto Luigi in un commento lasciato sotto un post che citava l'indiscrezione sulla probabile partecipazione di Giordano al dating show.

Commento alquanto sibillino, ma che lascia trasparire il suo appoggio all'amico.