Finalmente l’attesa è terminata, questa sera 21 settembre su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del nuovo talent show Amici Celebrities 2019. Si tratta della scuola di ballo e canto più famosa della televisione, che questa volta aprirà le porte a personaggi che più o meno fanno parte del mondo dello spettacolo. Ci saranno due squadre capitanate dai relativi coach, mentre ogni esibizione verrà valutata dalla giuria.

Le anticipazioni rivelano che nel corso della registrazione del primo esordio c’è stata una doppia eliminazione. Si tratta di una novità che verrà applicata anche nei prossimi appuntamenti, perché la durata della trasmissione sarà più breve rispetto al classico format.

Giordana Angi e Alberto Urso coach delle due squadre

A partire da oggi, sabato 21 settembre 2019, i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset potranno seguire il nuovo programma televisivo che vede la partecipazione di personaggi famosi.

Si tratta di alcuni vip che pur svolgendo un mestiere del tutto diverso hanno quindi deciso di mettersi in gioco con sfide di canto e ballo per riuscire a decretarsi la vittoria finale. Le squadre saranno capitanate da due ex allievi di Amici 18, invece la commissione sarà composta da tre giudici fissi, visto che il quarto sarà diverso in ogni puntata. I concorrenti dopo essere stati divisi in due gruppi hanno provato i brani e le coreografie di ballo sotto lo sguardo dei due coach Giordana Angi per la squadra bianca, e Alberto Urso per la squadra blu.

Le performance dei dodici protagonisti del talent show verranno giudicati da una commissione formata dalla regina della musica italiana Ornella Vanoni, il conduttore iconico personaggio tv Platinette (Mauro Coruzzi), e per finire dal coreografo e ballerino internazionale Giuliano Peparini. Per quanto riguarda la formazione delle squadre, in quella bianca guidata dalla cantautrice Giordana, vi sono, tra i cantanti l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l’attrice Cristina Donadio, il conduttore tv Filippo Bisciglia, mentre tra i ballerini l’ex rugbista Castrogiovanni, l’attore Massimiliano Varrese, e la showgirl Pamela Camassa.

La squadra blu, capitanata dal tenore polistrumentista Alberto Urso, invece è composta dal principe Emanuele Filiberto di Savoia, l’imprenditore della ristorazione Joe Bastianich, l’attrice Laura Torrisi per la categoria canto, mentre la produttrice Chiara Giordano, l’imitatrice a attrice Francesca Manzini, e l’attore e modello Raniero Monaco Di Lapio, per il ballo. In veste di tutor per gli allievi ci saranno anche i due ex partecipanti di Amici, Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira.

Anticipazioni 1^ puntata: Martin e Chiara eliminati

Grazie alle indiscrezioni presenti sul web, è possibile apprendere in anteprima cosa accadrà nel primo appuntamento, registrato il giorno precedente della messa in onda, cioè ieri. L’ideatrice e produttrice del format Maria De Filippi dopo aver dato il loro benvenuto agli allievi, annuncerà di aver affidato la conduzione delle prossime puntate alla collega Michele Hunziker. Gli ospiti che duetteranno con i concorrenti in gara nella prima puntata saranno, J-Ax, mentre Giusy Ferreri molto probabilmente porterà sul palco la nuova hit estiva con Tagagi Ketra. Il quarto giurato speciale che decreterà la sorte dei concorrenti sarà l’attore Giuseppe Zeno, invece Pio e Amedeo avranno il compito di intrattenere il pubblico. Gli spoiler rivelano che a vincere la prima manche saranno i blu. Al ballottaggio ci andranno Filippo, Pamela, e Massimiliano. La Camassa verrà salvata, invece il Bisciglia verrà battuto dal Varrese. Nel corso della serata Maria De Filippi spiegherà al pubblico che l’eliminato che sarà sicuro di non meritare la sconfitta, potrà sfidare un membro della sua squadra. A quel punto il conduttore di Temptation Island riuscirà a rimanere in gioco vincendo contro Martin Castrogiovanni, che sarà quindi il primo eliminato della serata. La seconda manche invece verrà vinta dai bianchi: Chiara, Raniero, e Laura Torrisi andranno al televoto. Quest’ultima sarà messa in salvo, mentre ad avere la meglio nella sfida finale sarà l’ex gieffino, poiché la Giordano perderà. L’ex moglie di Raoul Bova prenderà lo stesso esempio di Filippo, sfidando Emanuele Filiberto per poter rientrare in squadra, ma purtroppo verrà eliminata per la seconda volta. Ad uscire definitivamente dal gioco quindi saranno Martin e Chiara.