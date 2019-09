Continua a non esserci pace per Rosy Abate, che anche nella seconda puntata dell'omonima fiction trasmessa ieri 20 settembre, ha dovuto fare i conti con una nuova brutta notizia, riguardante il suo rapporto con il figlio Leonardo. Il tentativo di fuggire in Turchia, per ricominciare da capo grazie al denaro rubato al braccio destro di Antonio Costello, non è andato a buon fine. Dopo avere scoperto che la madre ha messo in pericolo il boss della camorra, rivelando i suoi loschi traffici alla Polizia, Leo ha preso le distanze dal progetto dell'ex 'Regina di Palermo' ed è corso dall'uomo che considera ormai un padre putativo.

Sarà questo il punto di partenza della terza puntata della fiction di Canale 5, durante la quale Rosy si troverà di nuovo allo sbando a causa del rifiuto di Leo. Non solo: il camorrista non avrà alcuna intenzione di perdonarla per il suo tradimento.

Rosy Abate cade nello sconforto

Venerdì 27 settembre andrà in onda la terza puntata della fiction Rosy Abate 2, durante le quale la protagonista interpretata da Giulia Michelini dovrà affrontare una nuova crisi personale.

Leo non ne vorrà sapere più nulla di lei, dopo avere scoperto che la madre ha rivelato alla polizia i traffici di Antonio Costello con i siciliani. E, dopo avere espresso la sua completa fiducia nei confronti del boss della Camorra, il ragazzo non sembrerà disposto a fare alcun passo indietro, rifiutando qualsiasi chiarimento con la donna che lo ha messo al mondo. Il fatto porterà Rosy nello sconforto più totale: aveva sognato per anni di poter ricostruire il rapporto con il figlio, ma lui continuerà a non volerla perdonare, restando vicino al pericoloso boss e ai suoi loschi traffici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A peggiorare le cose, ci sarà poi l'allontanamento di Luca dalla Abate, dato che il poliziotto continuerà a ritenere Leo il responsabile della morte di Nadia.

Antonio Costello vuole uccidere Rosy

Oltre a dover affrontare disperazione e solitudine, la protagonista di Rosy Abate 2 sarà costretta a fare i conti con un altro problema. Antonio Costello prometterà a Leo di non volersi vendicare per l'affronto subito dalla ex 'Regina di Palermo' ma gli ordini che darà ai suoi uomini saranno ben diversi.

Rosy dovrà pagare con la sua stessa vita la rivelazione fatta alla polizia. Ciò rappresenterà per la donna una vera e propria condanna a morte dalla quale lei cercherà di sfuggire, anche a costo di tornare alle vecchie abitudini (dalle quali aveva cercato in ogni modo di allontanarsi). Riuscirà ad evitare il tragico epilogo? Leo alla fine riuscirà a perdonarla? Le ultime e decisive tre puntate non resteranno sicuramente prive di sorprese, con la consapevolezza che la seconda stagione della fiction sarà anche l'ultima, come lasciato intendere dalla stessa Giulia Michelini.