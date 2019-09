Tra i tanti messaggi di solidarietà che sta ricevendo Emma Marrone da quando ha annunciato di doversi fermare per risolvere un problema di salute, uno dei più emozionanti è sicuramente quello che Maria De Filippi le ha fatto recapitare tramite i social network. La conduttrice di Amici ha ripercorso il rapporto decennale che ha con la salentina, e l'ha fatto con una lettera che ha toccato chiunque l'abbia letta.

Maria dalla parte di Emma: 'Se vorrai, ci sarò sempre'

La carriera di Emma Marrone, subisce un brusco stop: a qualche settimana dall'uscita del suo nuovo singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi, l'artista è costretta a fermarsi per un problema di salute che ha scoperto di avere non molto tempo fa.

A manifestare vicinanza alla salentina in questo momento così delicato, è stata anche la sua "mamma televisiva": Maria De Filippi.

Sui profili social ufficiali di Amici, infatti, poche ore fa è stata pubblicata la lettera che la presentatrice ha inviato alla sua "pupilla" nel giorno in cui è stata resa pubblica la pausa forzata che si prenderà da lunedì prossimo.

"Cara Emma, sono passati 10 anni da quando hai cantato per la prima volta davanti a me una canzone della Nannini, e da allora non ci siamo mai perse", ha esordito la conduttrice nel messaggio che tutti i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Maria ha ricordato le tantissime volte che la "Brown" c'è stata per lei: "Quando ho avuto bisogno di te e ti chiamavo, tu ci sei sempre stata".

"Se tu lo vorrai, io ci sarò sempre, ti voglio un bene dell'anima davvero", ha continuato la De Filippi.

Il web si stringe attorno ad Emma: 'Siamo tutti con te'

L'emozionante lettera che Maria De Filippi ha scritto per una delle artiste che ha scoperto e con la quale ha un bellissimo rapporto da oltre 10 anni, si conclude con uno sprone alla cantante: "Non avere mai paura, sei fortissima".

La parola "forza", nelle ultime ore, è stata accostata da tantissimi alla Marrone e al momento delicato che sta vivendo: sia su Twitter che su Instagram, infatti, in migliaia hanno usato l'hastag "Forza Emma" per manifestare il loro supporto alla 35enne che a breve inizierà l'ennesima battaglia contro la malattia.

È la terza volta, infatti, che la pugliese si trova a dover affrontare un problema di salute: prima dell'esordio ad Amici, la Marrone ha subito un'operazione per eliminare un tumore alle ovaie, che si è ripresentato qualche anno dopo nel clou della sua carriera.

La bionda cantautrice non ha specificato qual è la vera ragione medica che l'ha costretta ad annullare l'ospitata al concerto di Radio Italia a Malta i primi di ottobre: i fan temono, però, che l'artista possa aver avuto una ricaduta, ma su questo non c'è ancora nessuna certezza.