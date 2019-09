Cresce l'attesa per la messa in onda della prima puntata di Amici Celebrities, il nuovo talent show che vedremo in onda per la prima volta sabato 21 settembre su Canale 5. Al timone di questo nuovo varietà ci sarà Maria De Filippi, che farà gli onori di casa per le prime due settimane, quando poi cederà il timone nelle mani di Michelle Hunziker. In questi giorni è stato svelato il cast completo di concorrenti famosi che si metteranno in gioco nella versione 'Vip' del talent show ma anche gli ospiti che vedremo partecipare alla prima puntata: tra questi vi sarà anche J-Ax.

Parte Amici Celebrities su Canale 5: il cast della squadra bianca e quella blu

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Amici Celebrities in onda sabato sera su Canale 5 rivelano che i concorrenti famosi che hanno accettato di mettersi in gioco in questa avventura sono stati divisi in due squadre. Come accade già con la versione 'classica' di Amici, ci sarà quella bianca e quella blu.

Possiamo anticiparvi che la squadra bianca sarà capitanata da Giordana Angi, protagonista dell'ultima edizione di Amici e potrà contare sulla presenza del conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia ma anche Martin Castrogiovanni, Pamela Camassa, Ciro Ferrara, Cristina Donadio e l'attore Massimiliano Varrese che torna in televisione dopo un lungo periodo di stop.

Al timone della squadra blu, invece, troveremo Alberto Urso, il vincitore in carica della passata stagione del talent show.

In questo caso, i concorrenti protagonisti del team blu sono Emanuele Filiberto Di Savoia, Joe Bastianich, Chiara Giordano, Francesca Manzini, Laura Torrisi e Raniero Monaco di Lapio.

Gli ospiti del debutto di Amici Celebrities

Un cast che sembra promettere molto bene, dato che tutti i concorrenti in gara hanno delle velleità artistiche e se la cavano egregiamente con il canto e il ballo. Le anticipazioni sulla prima puntata di Amici Celebrities in onda questo sabato sera su Canale 5, inoltre, rivelano che a giudicare le esibizioni dei concorrenti famosi ci sarà un trio composto da Platinette, Giuliano Peparini e dall'amatissima Ornella Vanoni, che torna a vestire i panni di giurata dopo la fortunata esperienza ad Ora o mai più.

In queste ore, inoltre, sono venuti fuori anche i nomi degli ospiti che vedremo in trasmissione nel corso della prima puntata di sabato 21 settembre. Tra questi vi segnaliamo J-Ax, che torna in trasmissione dalla De Filippi dopo lo straordinario successo estivo con Ostia Lido, che ha scalato le classifiche di vendita in Italia. E poi ancora in studio ci sarà un'altra regina dell'estate 2019: Giusy Ferreri, che ha dominato con la hit 'Jambo'.