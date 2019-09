La salute di Katie Logan subirà l'ennesima battuta d'arresto nelle prossime puntate americane di Beautiful. La Logan, dopo avere vissuto un duro scontro con la nipote Flo Fulton, si sentirà male e perderà i sensi, cadendo rovinosamente a terra. Bill Spencer sarà presente in quel momento e non potrà fare altro che chiamare subito i soccorsi che trasporteranno la donna in ospedale. Già in passato, Katie ha affrontato gravi problemi fisici ed è stata costretta al trapianto di cuore, donatole dal fratello Storm (che si è ucciso per rendere possibile la sua salvezza).

Alla notizia del collasso della madre di Will si è subito pensato ad un'altra crisi cardiaca ma stando alle anticipazioni delle trame di fine mese, questa volta sarà un altro organo a rendere necessario un trapianto. E tale novità potrebbe richiedere l'intervento di Flo Fulton.

Anticipazioni americane Beautiful: Katie ha bisogno di un trapianto di rene

Le trame americane di Beautiful confermano che Katie si sentirà male davanti a Bill, sconvolto nel trovarsi davanti ad un nuovo problema di salute della fidanzata.

Ricordiamo, infatti, che i genitori di Will torneranno insieme dopo il divorzio di lei da Thorne Forrester anche se non avranno fretta prima di convolare a nozze per la terza volta. La Logan verrà raggiunta dai soccorsi e trasportata, in coma, in ospedale. Qui, lo Spencer confermerà tutto l'amore che prova per lei confessandole i suoi sentimenti mentre la donna si troverà incosciente. E se da un lato questa nuova crisi sarà l'occasione per rafforzare il rapporto tra gli ex coniugi Spencer, dall'altro la situazione di Katie apparirà fin da subito estremamente grave.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Sarà il dottor Armstrong, lo stesso che aveva prestato soccorso a Thomas dopo la caduta dalla scogliera, a valutare il caso insieme ad un team di medici. E il responso delle analisi effettuate sulla paziente sarà terribile: Katie avrà bisogno di un trapianto di rene il prima possibile.

Trame americane Beautiful: la probabile redenzione di Flo Fulton

La voce era nell'aria da giorni ovvero da quanto sono state diffuse le criptiche anticipazioni di Beautiful riguardanti la salute di Katie Logan.

Una sua crisi potrebbe essere l'occasione per redimere il personaggio di Flo Fulton. E la notizia del trapianto di rene sembra confermare questa ipotesi che, con il passare dei giorni, si sta trasformando in certezza: dopo la donazione del cuore del padre Storm, anche Flo potrebbe salvare la vita a Katie attraverso il trapianto suddetto. La famiglia Logan si è schierata compatta contro la giovane, colpevole di avere reso possibile l'intrigo della finta adozione di Phoebe / Beth, spacciandosi per sua madre biologica.

E solo una generosità estrema potrebbe far cambiare opinione a Hope, Brooke, Donna e Wyatt (oltre che alla stessa zia Katie) nei confronti della nipote.