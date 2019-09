Tra i protagonisti della nuova edizione di Uomini e donne trono over vi sono ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno avuto modo di rivedersi nuovamente in studio dopo aver trascorso l'estate da separati e non sono mancati i colpi di scena.

Riccardo, nel momento in cui ha rivisto Ida, le ha fatto un bel po' di complimenti e ha dichiarato che è stata proprio lei a prendere la decisione di chiudere definitivamente la loro relazione e quindi di andare avanti.

Una versione dei fatti confermata da Ida, la quale inoltre in queste ore intervistata dal magazine di Uomini e donne ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono passate inosservate.

La confessione di Ida Platano quando ha rivisto Riccardo a U&D: 'E' sempre bellissimo'

Ida, infatti, nel corso della prima registrazione di Uomini e donne trono over, andata in onda questa settimana su Canale 5, ha ammesso di voler voltare pagina e quindi di voler chiudere definitivamente la sua relazione con Riccardo.

Intervistata dal magazine di Uomini e donne, però, la Platano ha ammesso che nel momento in cui l'ha rivisto in studio nel programma della De Filippi ha pensato: 'E' sempre bellissimo'.

La Platano con grande sincerità ha ammesso che averlo davanti nel parterre maschile di Uomini e donne non la lascia affatto indifferente e che ad oggi Riccardo gli faccia ancora un determinato effetto. Insomma nonostante in trasmissione abbia assunto un comportamento 'di ferro', sembrerebbe proprio che Ida non sia ancora riuscita a dimenticarsi del tutto del suo ex fidanzato, con il quale ha vissuto un lungo periodo della sua vita, seppur tra numerosi alti e bassi.

Riccardo, poi, sempre in puntata ha anche ammesso che quest'estate è tornato da Ida per cercare di recuperare la loro storia d'amore ma la donna gli avrebbe chiuso la porta in faccia. Nel frattempo Ida ha avuto modo di sentirsi con un altro uomo: trattasi di Andrea Filomena, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

I fan sperano nel ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo

Andrea all'interno del villaggio delle tentazioni si è lasciato con Jessica e la Platano ha confessato che, ad aprile, le aveva scritto un messaggio dove le diceva di non perdere mai il sorriso.

Ida, dopo averlo visto a Temptation Island ha scelto di replicare al suo messaggio anche se ha precisato che hanno parlato di lavoro, dato che entrambi fanno i parrucchieri.

Ma cosa succederà a questo punto tra lei e Riccardo? I fan della coppia nata al trono over sperano di poterli rivedere nuovamente assieme e che alla fine la Platano decida di dare una seconda chance all'uomo, il quale in trasmissione non ha nascosto la propria gelosia nei confronti dei nuovi 'flirt' della Platano.