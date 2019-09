Andrà in onda oggi 28 settembre su Canale 5 la seconda puntata di Amici Celebrities, il nuovo talent show vip prodotto e condotto da Maria De Filippi. Dopo l'eliminazione di Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano avvenuta la scorsa settimana, saranno dieci i concorrenti che proseguiranno le sfide con esibizioni di canto e ballo. Per raggiungere la vittoria, saranno ancora divisi in due squadre, i blu e i bianchi, che dovranno fare i conti con nuove eliminazioni.

Il portale 'Vicolo delle News' ha infatti pubblicato il resoconto dell'ultima registrazione durante la quale ogni squadra sarà costretta a dire addio ad un suo membro. La puntata di questa sera, oltre a determinare l'uscita di scena di due vip, sancirà anche un sorprendente botta e risposta tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia.

Amici Celebrities anticipazioni: Maria mette a tacere Filippo

Le anticipazioni di Amici Celebrities di oggi 28 settembre segnalano che le due squadre saranno costituite da cinque membri ciascuna.

I blu, che avranno come tutor Alberto Urso e Andreas Muller, avranno nelle loro file Emanuele Filiberto, Joe Bastianich, Laura Torrisi, Francesca Manzini e Raniero Monaco Di Lapio. I bianchi saranno composti da Massimiliano Varrese, Pamela Camassa, Cristina Donadio, Filippo Bisciglia e Ciro Ferrara (con tutor Giordana Angi e Gabriele Esposito). Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, si partirà da alcuni video che ripercorreranno la settimana di alcuni concorrenti ed in particolar modo Filippo Bisciglia.

Quest'ultimo si confronterà con i propri compagni sulle migliori strategie e userà parole critiche soprattutto contro Emanuele Filiberto. Il conduttore di Temptation Island, inoltre, si lamenterà per le assegnazioni: a suo dire, la canzone a lui affidata sarà più difficile di quella data a Cristina. Le accuse da lui rivolte causeranno la reazione di Maria De Filippi che lo rimprovererà per avere messo in dubbio l'operato dei suoi collaboratori, nei confronti dei quali la padrona di casa ha piena fiducia. A disagio per tale rimprovero, Bisciglia resterà visibilmente a disagio per tutta la durata della registrazione.

Eliminati Joe Bastianich e Cristina Donadio

Proseguendo con le anticipazioni di Amici Celebrities di questa sera, Alessandra Amoroso sarà ospite della serata per festeggiare i suoi dieci anni di carriera, cominciata proprio con la partecipazione ad Amici. La cantante, alla quale si unirà Geppi Cucciari, avrà parole di stima e incoraggiamento per l'amica Emma Marrone. Platinette e Joe Bastianich saranno al centro di un costante battibecco per tutta la durata della puntata e, alla fine, sarà proprio l'ex giudice di Masterchef Italia ad essere costretto ad abbandonare il programma.

L'altro concorrente ad essere eliminato sarà Cristina Donadio della squadra bianca.