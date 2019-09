Ciro Petrone e Federica Caputo hanno lasciato anzitempo Temptation Island vip (il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì su Canale 5 con la conduzione della romana Alessia Marcuzzi) perché sono stati eliminati dalla produzione. In particolare, a pochi giorni dall'ingresso all'interno del villaggio, Ciro Petrone chiese un falò di confronto anticipato, ma la sua ragazza decise di rifiutare l'incontro perché voleva altre dimostrazioni dal suo fidanzato.

Ma nonostante ciò, quest'ultimo violò il regolamento del programma televisivo perché raggiunse la sua fidanzata Federica Caputo nel villaggio delle fidanzate. Proprio per questo preciso motivo, i due ragazzi furono squalificati dal programma televisivo

Successivamente, entrambi hanno raccontato cosa è successo dopo la fine del programma, mediante un intervista al magazine di Uomini e Donne. Inoltre, i due hanno anche parlato dei loro progetti futuri.

Ciro dopo il programma televisivo chiarisce di non aver mai tradito la sua Federica

L'attore Ciro Petrone ha raccontato che con lo stato d'animo con cui stava affrontando il reality show non avrebbe potuto dare nessuna dimostrazione alla Caputo. Inoltre, il ragazzo ha anche detto che entrambi avevano già sofferto abbastanza per alcuni trascorsi passati e per questo motivo non avrebbe mai voluto che la sua ragazza provasse di nuovo certi dolori.

Queste le parole di Petrone, riguardo all'idea di raggiungere la sua fidanzata nell'altro villaggio: "È stata un'idea totalmente improvvisata. Ho iniziato a correre senza pensare. Ma quello non ero io: sono saltato e non ho capito più nulla".

Nonostante ciò, l'attore divenuto celebre per il film di Gomorra non si è pentito del gesto e lo rifarebbe un'altra volta. Poi riguardo al presunto tradimento risalente a circa 8 mesi fa, lui stesso ha confessato: "Federica ha letto alcuni messaggi ed è venuta a sapere di alcuni incontri con alcune ragazze.

Quando è uscito fuori tutto questo, è stato motivo di dolore per entrambi". Però Petrone ci ha tenuto a precisare che: "Non c'è stato nessun tradimento, ma ho sicuramente dato troppa confidenza ad alcune ragazze".

Poi riguardo a come sta procedendo la loro storia d'amore dopo il reality show di Mediaset, Ciro ha dichiarato che oggi va bene così però inizialmente la Caputo non aveva per niente apprezzato il gesto del suo fidanzato.

In particolare, Federica avrebbe continuato la permanenza all'interno del programma, ma alla fine il gesto compiuto dall'attore non ha fatto altro che intensificare il loro rapporto in positivo. Ora i due vogliono dare una stabilità alla loro relazione e poi vorrebbero mettere su famiglia.