La coppia formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena è tornata prepotentemente al centro del Gossip. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, i due si frequenterebbero in gran segreto. Jessica e Andrea sono due ex protagonisti di Temptation Island. All’interno del reality, il comportamento della giovane ha fatto molto discutere. La Battistello ha infatti mandato a monte il suo matrimonio, perché non più sicura del suo amore verso il Filomena.

Al termine del falò di confronto Jessica aveva preferito uscire da single, per approfondire la conoscenza con il single Alessandro Zarino.

Durante la registrazione di Uomini e Donne dove è andato in onda il confronto della coppia, Jessica ha fatto capire di aver interrotto ogni rapporto con Zarino. A detta della ragazza sarebbe ancora innamorata di Andrea, ma quest’ultimo non vorrebbe proprio saperne.

Pochi giorni prima invece, la Battistello era apparsa nostalgica sui social, mostrando la foto dell’abito nuziale.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione sui due ex protagonisti di Temptation: una ragazza avrebbe visto Andrea e Jessica mano nella mano alla stazione di Firenze. Stando al racconto della giovane, non sarebbe stato possibile scattare una foto, poiché i due si sarebbe nascosti più volte da occhi indiscreti.

A questo punto è arrivato l’affondo della blogger via Instagram: “Se così fosse come sempre avevo ragione”. Ma non sarebbe finita qui, perché nella storia successiva la Marzano ha pubblicato un messaggio ancora più esplicito.

Dubbi sull’addio di Jessica e Andrea di Temptation Island

Deianira Marzano ha sempre pensato che la partecipazione e l’addio tra Jessica Battistello e Andrea Filomena fosse un vero e proprio bluff.

Questa mattina la blogger dopo l’affondo di ieri, ha postato su Instagram una nuova segnalazione. Nel messaggio una ragazza avrebbe confessato di conoscerli tramite degli amici in comune: “Ti posso confermare che sono andati a Temptation solamente per soldi, lui facendo la parte dell’innamorato, lei della testa calda”. Inoltre, la ragazza avrebbe riferito che la messa in scena di lasciarsi per poi riprendersi sarebbe stata un’idea della Battistello.

Al momento tali affermazioni rimangono solo dei pettegolezzi, in quanto entrambi i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Starà a Jessica o Andrea fare chiarezza sulla loro attuale situazione sentimentale, anche per una questione di rispetto nei confronti di Temptation Island e di Maria De Filippi. Intanto, nei giorni scorsi il Filomena ha prontamente smentito di avere un flirt con Ida Platano, mettendo a tacere ogni voce.