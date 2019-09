Questa sarà una settimana estremamente movimentata all'interno della soap opera Una vita. Nel corso dei primi due appuntamenti, quelli di lunedì 16 e martedì 17 settembre, ci saranno due colpi di scena inaspettati. Il primo sarà, sicuramente, la morte di Riera. Il secondo, invece, riguarderà la particolare confessione di Blanca a Samuel

La donna, infatti, estremamente provata dal triste decesso, incomincerà a discutere pesantemente con Diego. Devastata dalla lontananza dal figlio, infatti, infrangerà il piano e andrà direttamente da Samuel per esortarlo a raccontare tutta la verità. La conversazione tra i due, però, prenderà una piega assolutamente inaspettata: Blanca gli confiderà di essere disposta a tornare con lui.

Anticipazioni Una Vita puntata lunedì 16 settembre: Riera viene trovato morto nella pensione

La puntata di Una Vita, che andrà in onda oggi lunedì 16 settembre, sarà incentrata sui preparativi per le nozze di Silvia e Arturo. Lucia, infatti, aiuterà le domestiche a comprare gli abiti da sfoggiare al matrimonio tanto atteso nel quartiere. A un certo punto, però, la spensieratezza e la serenità del momento saranno spazzate via da una tragedia: Riera, infatti, sarà trovato morto all'interno della pensione nella quale alloggia.

La più sconvolta da tale notizia sarà Blanca. La ragazza, infatti, accuserà il suo compagno di non aver protetto abbastanza l'uomo e di essere, quindi, un colpevole involontario del tragico evento. I due protagonisti, infatti, avranno una discussione estremamente pesante, la quale terminerà con Diego che lascerà la casa e trascorrerà la notte fuori. Blanca dal canto suo, esausta da tutto, si recherà da Samuel per parlargli e spingerlo a confessare la verità in merito a Moises.

Blanca va da Samuel per cercare di scoprire dove sia nascosto Moises

L'episodio di martedì 17 settembre di Una Vita sarà caratterizzato proprio dall'incontro tra Blanca e Samuel. La donna gli dirà di essere a conoscenza di tutta la verità e di sapere che c'è lui dietro la scomparsa di suo figlio Moises. L'uomo però, in un primo momento, negherà ogni cosa e si fingerà estremamente preoccupato per le tensioni esistenti tra la donna e il suo compagno.

Blanca, però, non gli darà ascolto e proverà con ogni sua forza a scoprire dove si trova suo figlio. Proprio per tale ragione, arriverà addirittura a confessare a Samuel di essere disposta a riallacciare la loro relazione. La donna, infatti, gli dirà di voler tornare con lui a patto che le permetta di crescere in totale tranquillità il suo bambino. Samuel, ovviamente, rimarrà estremamente spiazzato da tale richiesta inaspettata.