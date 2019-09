Sebbene oggi 16 settembre sia il giorno del ritorno di Uomini e donne su Canale 5, le registrazioni sono cominciate già a fine agosto, facendo conoscere i protagonisti della nuova edizione del Trono Classico e del Trono Over. Come accaduto gli anni scorsi, Maria De Filippi ha aperto le porte dello studio anche agli ex partecipanti a Temptation Island, occasione perfetta per scoprire le ultime novità delle loro vite.

Dopo avere scoperto come stanno andando le cose per Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Katia Fanelli e Vittorio Collina, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, David Scarantino e Cristina Incorvaia, nella registrazione del Trono Classico del 13 settembre è stata la volta di Jessica Battistello e Andrea Filomena. E a sorpresa, lei che sembrava convintissima della decisione di chiudere il rapporto, ha annunciato di sentire la mancanza del suo ex e di essere pronta a ricominciare.

Uomini e donne anticipazioni: Jessica pensa ancora ad Andrea

Colpo di scena nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, tenutasi qualche giorno fa a Roma. Stando a quanto riportato dal Vicolo delle News, in studio erano presenti Jessica e Andrea che hanno aggiornato Maria De Filippi sugli sviluppi del loro rapporto. Inevitabile il riferimento a quanto accaduto con Alessandro Zarino, oggi tronista, con il quale la Battistello era uscita mano nella mano dall'esperienza a Temptation Island.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

A distanza di circa due mesi dalla fine delle riprese, lei ha spiegato che le cose tra loro non sono mai cominciate perché lei non ha mai smesso di pensare ad Andrea. Ha poi aggiunto di essere disposta a rimettere in piedi il rapporto con il suo ex, anche se Andrea non è sembrato molto convinto a tal proposito: ha dichiarato, infatti, di essere ancora confuso e di sentirsi bene anche da solo.

Jessica pensa che lui sia mosso dall'orgoglio

Nella parte dell'ultima registrazione di Uomini e donne dedicata a Temptation Island, Maria De Filippi ha cercato di mediare tra Jessica e Andrea, provando a capire se lui fosse mosso soltanto dall'orgoglio ma durante la discussione Filomena ha spiegato che si tratta anche di altro.

Sulla questione è intervenuta di nuovo la sua ex, secondo la quale lui continua ad essere indeciso a causa dell'opinione pubblica, contraria al loro ritorno di fiamma. A suo dire, inoltre, anche i genitori di Andrea non sarebbero affatto felici che i due tornino ad essere una coppia, faticando a dimenticare il comportamento tenuto da Jessica in Sardegna. Per quanto riguarda l'amicizia nata con Ida Platano, Filomena ha confermato di averla sentita più volte al telefono ma di non averla mai incontrata in prima persona.