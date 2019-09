Le anticipazioni de Il Segreto riferite alle puntate spagnole raccontano che la follia di Fernando non si placherà. Dopo aver salvato Maria dalla psicopatica infermiera Dori Viches, metterà a segno un altro colpo. Il Mesia infatti rapirà Esperanza e Beltran. Non contento, tenderà una trappola a Matias e Marcela, intenzionato a strappare loro dalle braccia la povera Camelia. Che cosa avrà in mente?

Il Segreto: Francisca potrebbe aver ucciso Meliton

A Puente Viejo ci sarà un altro crimine. Le anticipazioni de Il Segreto che arrivano da Vemos Tv svelano che Meliton verrà ritrovato privo di vita da Carmelo e Severo. I due, accanto al corpo esanime senza vita del militare noteranno un masso in cui è incisa una lettera F. Immediatamente, il pensiero correrà a Francisca Montenegro. Che sia l'autrice del delitto?

Nel frattempo, Onesimo scoprirà che ad Arsenio è successo qualcosa di spiacevole. Prudencio invece avrà uno strano colloquio con Armero. Dolores continuerà ad indagare su Don Berengario e sul suo strano rapporto con Marina. La donna è arrivata al paesino dopo che Esther ha confessato al prete di essere sua figlia. La pettegola non può certo immaginare che Don Berengario sia padre e che Marina sia la sua ex fiamma ai tempi del seminario.

Che gran pasticcio. Inutili saranno i tentativi del collega di Don Anselmo di tenere Dolores lontana dalla sua vita privata. Marina intanto intercetterà una telefonata della figlia e sembrerà riconoscere l'interlocutore, lasciandola senza fiato.

Fernando rapisce i figli di Maria nelle puntate spagnole de Il Segreto

Maria avrà una brutta sorpresa quando si recherà al collegio in cui sono stati iscritti Esperanza e Beltran.

I piccoli sono scomparsi. Si verrà poi a sapere, grazie alle anticipazioni de Il Segreto, che l'autore del rapimento altri non è che Fernando. Maria correrà da Raimundo, certa che il vero obiettivo dell'ex marito sia in realtà lei. Caparbia come sempre, prometterà al nonno di non lasciarsi prendere dal panico e di fare tutto il possibile per riabbracciare i suoi figli.

Fernando non sembra essere più padrone delle proprie azioni.

Dopo aver teso una trappola a Matias e Marcela, penserà bene di rapire anche Camelia. I due pregheranno il Mesia di non compiere l'ennesima follia ma Fernando non sentirà ragioni. Con veemenza, prenderà la povera Camelia. A quel punto, entrerà in scena Paco, il padre di Marcela. Paco affronterà Fernando e riuscirà a strappargli dalle braccia la piccola in lacrime. Restano ancora in pericolo Esperanza e Beltran.

Che fine avrà fatto fare loro il terribile Fernando? Le prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto faranno luce su questa nuova storyline.