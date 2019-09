Le anticipazioni di Una vita annunciano nuovi colpi di scena in arrivo per gli affezionati fans della soap opera iberica. Samuel Alday dimostrerà di essere sempre più spietato. L'uomo, infatti, strangolerà a mani nude Joaquin dopo aver scoperto la vera entità della fortuna di Lucia Alvarado.

Una Vita: Samuel si avvicina a Lucia per la sua eredità

Un nuovo terribile colpo di scena accadrà nel corso della quarta stagione di Una Vita, attualmente in onda su Canale 5, che vedrà protagonista Lucia, Samuel e Padre Telmo.

Tutto avrà inizio quando i telespettatori scopriranno che l'Alvarado è figlia dei Marchesi di Valmez, che una volta sposati avevano appreso di essere fratellastri. Per questa ragione, i nobili furono costretti ad abbandonare la cugina di Celia alla nascita per avere la dispensa utile all'annullamento delle loro nozze alla Sacra Rota. In seguito, l'Alvarado fu presa in custodia da Joaquin, lo zio dell'Alvarez Hermoso.

La ragazza, appreso di essere nata nel peccato, entrerà in crisi. Nonostante questa rivelazione, l'Alvarado continuerà ad avvicinarsi sempre di più all'Alday, che nel frattempo sarà braccato dai complici dello strozzino Jimeno Batan, al quale aveva chiesto dei soldi per fronteggiare la crisi economica seguita all'attentato alla galleria d'arte.

L'Alday strangola Joaquin

Le trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Lucia mostrerà assoluta fiducia in Samuel, tanto da raccontargli della sua triste infanzia.

Per questo motivo, il rampollo degli Alday tenterà di sedurla approfittando della sua ingenuità per entrare in possesso di tutto il patrimonio dei Marchesi di Valmez, ormai deceduti. Il fratello di Diego, a questo punto, si recherà a Salamanca per stringere un patto con Joaquin. Qui il figlio di Jaime non esiterà a strangolare il povero uomo, quando capirà come ottenere tutta la fortuna dell'Alvarado.

Dall'altro canto, quest'ultima non avrà nessun dubbio sulla colpevolezza di Samuel nella morte del padrino, sebbene Telmo cerchi inutilmente di aprirle gli occhi.

Telmo scopre che la chiesa vuole la fortuna dell'Alvarado

Nel frattempo Padre Telmo scoprirà che il priore Espineira, a capo dell'Ordine del Cristo Giacente lo ha mandato ad Acacias per convincere Lucia a rinunciare al suo patrimonio. A tal proposito, il sacerdote si arrabbierà moltissimo quando il suo superiore gli farà capire che la chiesa ha interesse a sottrarre tutto il Marchesato dei Valmez, oltre all'assegno mensile di 1000 pesate all'Alvarado.

Sentite queste parole, il nuovo prete di Acacias riterrà ingiusto che la chiesa si approfitti della ragazza, una volta raggiunti i 23 anni. Il mattino seguente, Telmo farà in modo che la verità sulla nascita della parente di Joaquin compaia su tutti i giornali. Quali ripercussioni avrà questa rivelazione? In attesa di scoprirlo, si ricorda che Una Vita è in onda tutti i giorni su Canale 5.