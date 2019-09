La notizia dei nuovi problemi di salute di Emma Marrone è arrivata come un fulmine a ciel sereno qualche giorno fa, proprio in un periodo particolarmente intenso per la cantante salentina. Oltre al singolo 'Io sono bella' scritto per lei da Vasco Rossi, il talento di Amici si apprestava anche a presentare il suo debutto cinematografico nel film 'Gli anni più belli' di Gabriele Muccino in uscita a febbraio 2020.

Ma se il mondo dello spettacolo e della musica (e non solo) si è unito compatto per esprimere la sua solidarietà nei confronti della cantante, gli immancabili haters non si sono tirati indietro e hanno approfittato dell'occasione per nuovi pesantissimi attacchi. Proprio come accaduto in passato per Nadia Toffa, che aveva dovuto sopportare ogni genere di offesa, anche per lei sono arrivate parole illeggibili da parte dei 'leoni da tastiera'.

In difesa dell'amica e collaboratrice, è sceso di recente Gabriele Muccino, che non si è tirato indietro nell'esprimere la propria contrarietà a simili commenti.

Gli haters attaccano Emma Marrone

I messaggi di solidarietà sono stati numerosissimi dopo l'annuncio di Emma Marrone del momentaneo ritiro dalle scene a causa di problemi di salute. La cantante ha tuttavia voluto rassicurare i fan preoccupati durante un casuale incontro avvenuto a Milano, durante il quale ha chiesto alle persone da lei incontrate per strada di stare tranquille.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Emma Marrone

A tal proposito ha anche voluto precisare: "Io sono tranquilla!" Ma chi ama nascondersi dietro una testiera per scrivere commenti crudeli, anche in questo caso non si è tirato indietro e ha rilasciato parole durissime contro la giovane salentina. Ancora più triste è il riferimento a Nadia Toffa che, dal giorno della scoperta della malattia, aveva dovuto affrontare, con coraggio, anche le critiche degli immancabili haters.

Particolarmente crudele, da questo punto di vista, il commento riferito proprio alla conduttrice de Le Iene. In esso è stato scritto: "La prossima sarà Emma Marrone" (con tanto di emoji indicante il saluto con la mano).

Gabriele Muccino difende Emma dagli haters

In risposta ai commenti crudeli contro Emma Marrone sono arrivate le parole di tanta gente comune, che ha voluto rimarcare l'affetto per la cantante.

Anche Gabriele Muccino ha espresso il suo disappunto, schierandosi dalla parte della cantante con la quale ha recentemente collaborato nel film 'Gli anni più belli'. Contro chi offende e deride senza alcuna giustificazione, il regista ha scritto: "Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi". Nei giorni scorsi, tantissimi vip si erano espressi in prima persona nel profilo della Marrone o in altri social network per esprimere la loro vicinanza all'amica: tra di essi Maria De Filippi, che le ha riservato una lettera pubblicata negli account di Uomini e donne, e anche Simona Ventura, Laura Chiatti e Marco Bocci, Luciana Littizzetto, Laura Pausini, Tommaso Paradiso, Alessia Marcuzzi ma la lista è davvero lunghissima.