Tornano le anticipazioni giornaliere della Serie TV 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' riguardanti in particolare ciò che andrà in onda martedì 3 settembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14;45 circa. Ricordiamo che la soap turca con protagonisti Nazli e Ferit, sta volgendo al termine e, da quanto si apprende, le ultime puntate saranno particolarmente ricche di colpi di scena. Nel frattempo, nel corso del nuovo episodio, vedremo come i coniugi Aslan tenteranno di ricucire il loro rapporto, trascorrendo del tempo insieme fuori città, mentre Hakan si vedrà costretto a sottostare al ricatto della moglie Demet.

Bitter Sweet, episodio 3 settembre: gli Aslan insieme in campagna

Si preannuncia un finale di stagione particolarmente emozionante quello a cui assisteranno i numerosissimi fan della serie tv turca che, ogni pomeriggio, seguono con passione le vicende legate a Nazli e Ferit.

Questi ultimi, nel corso della puntata del 3 settembre, si troveranno in campagna, dove trascorreranno una piacevole giornata insieme, con l'intento di superare i loro recenti dissapori. Come sappiamo infatti, la chef aveva deciso di lasciare per qualche giorno Istanbul per riflettere sugli ultimi accadimenti, tra cui l'arrivo in città della ex fidanzata di Ferit, la quale, in combutta con Hakan, vuole mandare a monte il loro matrimonio.

Il fatto che Ferit sia mancato all'appuntamento con i giornalisti al ristorante, sarà la goccia che avrà fatto traboccare il vaso, con la chef intenzionata a rifugiarsi da sola fuori città. Ferit però, scoperto dove si trova la moglie, la raggiungerà e quindi vedremo come i due riusciranno finalmente a chiarirsi.

Anticipazioni Bitter Sweet: Hakan ricattato dalla moglie

Se Nazli e Ferit stanno cercando di risolvere i loro dissapori e le loro incomprensioni, clima diverso invece in casa Onder, dove come sappiamo, Demet è riuscita a registrare un audio in cui il marito confessa la verità sull'omicidio dei genitori di Bulut.

Nel corso della nuova puntata, Demet troverà il coraggio di affrontare Hakan, mettendolo di fronte alla realtà e ricattandolo grazie alla registrazione in suo possesso. La donna, dopo aver minacciato il marito di denunciarlo alla polizia, riuscirà a farsi consegnare la pistola con le sue impronte e che la incastrerebbero per l'assassinio del meccanico al servizio di Ferit. Hakan sarà furioso per essere stato incastrato dalla moglie, in quanto sicuro che nulla e nessuno possa fermarlo e continuerà nonostante tutto, a portare avanti il suo piano per distruggere Ferit e il suo matrimonio con Nazli.

Molte le emozioni che terranno incollati al televisore i fan di Bitter Sweet anche il prossimo 3 settembre, come sempre a partire dalle 14;45 su Canale 5.