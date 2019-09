Risulta confermato anche oggi 24 settembre l'appuntamento serale con la telenovela Il Segreto. Essa andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:25 e proseguirà fino alle ore 22:20, quando lascerà spazio alla puntata di Una Vita. Si tratterà dell'unico passaggio in prima serata per le due serie iberiche che, già dalla scorsa settimana, non hanno trovato spazio nel palinsesto del sabato. Per quanto riguarda le trame odierne relative alle vicende di Puente Viejo, Alvaro e Antolina saranno protagonisti dell'ennesimo diverbio, scambiandosi accuse e ricatti.

Ad avere la peggio sarà la moglie di Isaac, costretta a farsi da parte per evitare che la tempistica della sua gravidanza venga svelata. Don Anselmo tornerà dal suo breve viaggio con una clamorosa decisione mentre Julieta, dopo l'inaspettato confronto con Donna Francisca, deciderà che è giunto il momento di guardare al futuro.

Il Segreto anticipazioni: Don Anselmo lascia Puente Viejo

Sono tempi duri quelli che sta attraversando Don Anselmo, arrivato persino a tentare il suicidio dopo la deposizione da lui rilasciata.

Nella puntata de Il Segreto di questa sera, il sacerdote farà ritorno a Puente Viejo in seguito al confronto con il Vescovo e rivelerà a tutti i suoi cari di essere giunto ad una decisione per il futuro: lasciare per qualche tempo il paese per dedicarsi ad un ritiro spirituale, necessario per placare i suoi sensi di colpa. Sarà questa l'uscita di scena del prelato, presente nelle trame della telenovela spagnola fin dalla prima puntata.

Furiosa dopo avere scoperto che Elsa e Alvaro non si trasferiranno altrove, Antolina si scontrerà con il medico ma sarà lei ad avere la peggio. L'uomo, infatti, metterà le cose in chiaro con lei e lancerà un nuovo ricatto: se non smetterà di tormentarlo, sarà lui stesso a rivelare a Isaac che era incinta di sole dodici settimane al momento dell'aborto. Ciò proverebbe che il Guerrero non era il padre del bambino che aspettava.

Trame Il Segreto: Julieta trova la forza per reagire

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della puntata serale di oggi 24 settembre, Antolina non potrà fare altro che assecondare il ricatto del Fernandez per evitare di essere smascherata. I Miranar si prepareranno ad accogliere Pancho ma durante il viaggio il felino riuscirà a scappare, causando grande preoccupazione tra gli abitanti del paese.

Julieta sarà particolarmente scossa dopo avere ascoltato le parole di Donna Francisca, riguardanti le sue violenze subite in passato da Salvador Castro. Da tale dialogo, la moglie di Saul riuscirà a trovare una nuova forza per riprendere in mano le redini della sua vita e guardare al futuro con speranza.