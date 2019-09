Prosegue l'appuntamento del lunedì sera con Temptation Island Vip, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi di cui ieri sera è andata in onda la terza delle sei puntate previste di questa edizione. Tanta la 'carne al fuoco' che è stata messa nel corso di questo nuovo appuntamento che anche questa settimana ha letteralmente spopolato sul web e sui social. La terza puntata di questa settimana può essere rivista in replica streaming sia sul sito gratuito MediasetPlay sia in televisione sul canale free La5.

Dove rivedere la terza puntata di Temptation Island Vip in streaming e in tv

Tutti i telespettatori di Temptation Island Vip che non hanno seguito la terza puntata di ieri in tv possono rivederla in replica streaming accedendo al portale gratuito MediasetPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente al reality show.

In questo modo potrete rivedere l'intera puntata di lunedì sera ma anche le singole clip delle varie coppie protagoniste. Con l'app gratuita di MediasetPlay, inoltre, sarà possibile rivedere il reality show in streaming anche da un dispositivo mobile.

La replica di questo terzo appuntamento con Temptation Island Vip verrà trasmessa anche in televisione su La5. La messa in onda è in programma per stasera, martedì 24 settembre a partire dalle ore 21.10 sul canale 30 del digitale terrestre free.

Ma cos'è successo nel corso di questa terza puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi? Anche questa settimana i colpi di scena non sono mancati. Occhi puntati soprattutto sul falò finale che ha visto protagonisti Nathaly Caldonazzo e il suo fidanzato Andrea, che all'interno del villaggio si è lasciato andare un po' troppo con la single Zoe.

Il falò finale tra Nathaly e Andrea: lei se ne va e lo lascia da solo al confronto

Nathaly dopo aver visto determinate immagini del suo fidanzato ha preferito non proseguire il confronto ed è andata via, lasciando Andrea da solo con Alessia Marcuzzi.

La showgirl ha ammesso di essere delusa e amareggiata dal comportamento del suo fidanzato che ha definito un bambino.

Molto duro anche l'attacco che è stato riservato sui social da parte dell'ex moglie di Andrea, la quale ha confessato che anche lei è stata tradita tre anni fa e che dopo aver visto le immagini del suo percorso a Temptation Island Vip, sia lei che i loro tre figli si vergognavano di lui.

Occhi puntati anche sulla coppia composta da Serena Enardu e Pago: i due continuano ad essere in forte crisi e nella puntata di ieri sono apparsi entrambi in lacrime, provati da questa esperienza nel villaggio delle tentazioni. Riusciranno a superare le incomprensioni? Lo scopriremo lunedì prossimo.