Ieri sera 23 settembre è andata in onda la terza puntata di Temptation Island Vip. L'appuntamento è stata pieno di sorprendenti colpi scena. I telespettatori hanno potuto assistere al falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Chi si fosse perso la messa in onda, potrà rivedere la replica collegandosi al sito di Mediaset Play o attraverso il portale di Witty Tv.

Temptation Island Vip, dove vedere la replica della terza puntata

Tutti coloro che non avessero assistito in diretta televisiva alla terza messa in onda di Temptation Island Vip, potranno rivedere la puntata del 23 settembre su Mediaset Play.

La piattaforma Mediaset mette a disposizione di chi lo volesse, tutte le repliche degli appuntamenti già andati in onda. Oltre a Temptation Islan Vip, è possibile trovare altri diversi programmi e film tra la lista. Gli utenti che volessero usufruirne, dovranno semplicemente iscriversi al portale online attraverso la propria mail e password. Quest'ultimi dati serviranno poi per tutti gli accessi successivi.

Inoltre, è possibile scaricare l'applicazione dell'omonimo sito sul proprio smartphone o tablet, sia Android che iOS. In questo modo, tutti gli appuntamenti saranno comodamente a portata di mano, in modo tale da essere rivisti nel momento che si ritene più opportuno. La replica della puntata di ieri sera del reality, è inoltre visibile su Witty Tv, un sito web che riporta le repliche di trasmissioni come Uomini e Donne, C'è Posta per Te, Amici e Tu si Que Vales. Il costo di entrambi i siti è totalmente gratuito, sarà necessario però essere in possesso di una connessione ad internet.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Riassunto terzo appuntamento Temptation Island Vip

Ieri sera, si è parecchio parlato della coppia formata da Nathaly e Andrea. La Caldonazzo ha visto più video del fidanzato che l'hanno spinta a richiedere un falò di confronto immediato. Tra i due non c'è stato però alcun chiarimento e Nathaly ha deciso di lasciare il compagno. In seguito, sono stati al centro dell'attenzione anche Serena e Pago. La Enardu è sempre più vicina ad uno dei single, cosa che ha gettato nello sconforto il fidanzato.

Dal canto suo, il ragazzo si è lasciato andare ad uno sfogo con la tentatrice Valentina, parlando della sua vita di coppia ormai insoddisfacente. L'ex tronista a di Uomini e Donne è rimasto parecchio stupita nell'ascoltare alcune parole, tanto da cedere alle lacrime più volte. La coppia sembra al momento essere entrata in una profonda crisi e non si sa ancora se i due usciranno insieme dall'isola delle tentazioni o prenderanno strade diverse, magari con altre persone.

Per scoprirne di più non resta che attendere la puntata del 30 settembre.