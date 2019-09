Martedì 1 ottobre ritorna su Rai 1 l'appuntamento con la fiction La strada di casa che vede tra i suoi protagonisti l'attore Alessio Boni. Settimana dopo settimana la trama di questa seconda stagione diventa sempre più interessante e ricca di colpi di scena. In particolar modo vedremo che, in questi nuovi appuntamenti che verranno trasmessi nelle prossime settimane, l'attenzione si concentrerà soprattutto sulla sparizione nel nulla di Irene, di cui si sono perse le tracce.

Un caso che terrà Fausto con il fiato sospeso, dato che suo figlio è considerato responsabile di quanto accaduto.

La strada di casa 2, le anticipazioni sulla terza puntata: Irene si è tolta la vita

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla terza puntata de 'La strada di casa 2', in onda martedì prossimo su Rai 1, rivelano che il caso della sparizione nel nulla di Irene ha creato un clima di angoscia e al tempo stesso di nervosismo.

Fausto, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi: l'uomo, infatti, non può accettare l'idea che suo figlio possa essere un assassino e quindi che sia responsabile della sparizione della ragazza. Ecco perché l'uomo lotterà con tutto se stesso per riuscire a far emergere delle prove che possano essere schiaccianti per questo caso.

E così vedremo che Fausto comincerà ad indagare sul caso di un bambino che viveva nella casa famiglia in cui Irene lavorava come volontaria: l'uomo si convincerà del fatto che la scomparsa della ragazza possa essere legata proprio al caso di questo bambino.

Peccato, però, che poco dopo dovrà fare i conti con una scoperta a dir poco choc che cambierà nuovamente tutte le carte in regola per questo caso.

Gli spoiler della terza puntata de La strada di casa 2 rivelano che spunterà un biglietto d'addio di Irene: la ragazza ammetterà di essere distrutta dal tradimento, che aveva scoperto poco prima di arrivare a compiere un gesto estremo. Il caso, infatti, raggiungerà una svolta decisiva nel momento in cui verrà fuori un filmato, dove si vede Irene che si getta all'interno del Po.

Fausto teme che qualcuno abbia sabotato il birrificio

Un filmato a dir poco sconvolgente che tornerà a paralizzare la famiglia Morra, distrutta da dolore per quanto sia successo alla ragazza. Ma i problemi per i Morra non sono finiti qui. Le anticipazioni sulla prossima puntata di martedì 1 ottobre, infatti, rivelano che ci saranno delle novità anche per quanto riguarda l'infezione al birrificio che ha messo in discussione tutto il lavoro svolto.

Fausto scoprirà che dietro questa sciagura si cela un vero e proprio sabotaggio. I dubbi dell'uomo e di suo figlio Lorenzo si concentreranno soprattutto su Mauro ed Emma.