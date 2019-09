Continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico la seguitissima serie televisiva Un passo dal cielo, ritornata sulla rete ammiraglia Mediaset con la sua quinta stagione. Nel quarto episodio che verrà trasmesso il 3 ottobre 2019, nella tranquilla comunità di San Candido ci sarà un nuovo imprevisto non preso in considerazione. Questa volta a rimetterci sarà Emma Giorgi (Pilar Fogliati), che farà i conti con qualcosa che non si sarebbe mai aspettata di apprendere.

Stando a quanto riportano le anticipazioni si tratterà di qualcosa di spiacevole, che non verrà accolto nel migliore dei modi nemmeno dal capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti).

Riassunto del terzo appuntamento

Nella parte iniziale del terzo appuntamento in onda giovedì 26 settembre 2019, ci sarà il tentato omicidio di Adriana. I sospetti di ciò che stava per accadere alla Ferrante ricadranno subito sui Moser, poiché avranno tutte le carte in regola per nascondere qualcosa di oscuro, nonostante facciano il possibile per apparire come una famiglia perfetta.

Intanto Francesco ed Emma, dopo aver fatto pace, si alleeranno. Il Neri vorrà rintracciare a tutti i costi il figlio perduto. A mandare in frantumi l’obiettivo del comandante della forestale e della Giorgi purtroppo sarà il maestro Albert Kroes, che all’improvviso tornerà in libertà. La scarcerazione di quest’ultimo avrà delle conseguenze nel rapporto tra Francesco ed Emma. Ebbene sì, la serenità appena ritrovata tra i due verrà stravolta dalla pessima influenza del loro nemico.

Spoiler della quarta puntata: Emma riceve una comunicazione improvvisa

Giovedì 3 ottobre 2019 è prevista la messa in onda della quarta puntata, intitolata "Il gigante e il bambino".Gli spoiler esclusivi svelano che i protagonisti della fiction avranno un nuovo compito, cioè quello di far luce sull’aggressione di un maestro di sci. Questo brutto avvenimento metterà Valeria nei guai, al tal punto che il commissario Vincenzo si vedrà costretto a prendere una drastica decisione e non solo.

Il Nappi, oltre a non avere altra scelta oltre a quella di schierarsi contro la Ferrante, dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti una volta per tutte. In seguito, proseguiranno le indagini che prenderanno una piega del tutto inaspettata, coinvolgendo anche Klaus. Nel frattempo Francesco Neri sarà ancora alla disperata ricerca del figlio. Nonostante ciò, il comandante della forestale di San Candido darà l’impressione di essere più tranquillo rispetto al passato.

Questa serenità avrà le ore contate, visto che verrà presto compromessa. A spiazzare Francesco sarà una notizia improvvisa che sconvolgerà in primis la vita della giovane etologa Emma Giorgi.