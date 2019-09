Saranno tempi duri quelli che alcune coppie dovranno affrontare nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dall'1 al 4 ottobre. In tale periodo, infatti, Alex dovrà fare i conti con la scoperta della relazione clandestina tra Vittorio e Anita, piombando in una nuova crisi. E per lei giungerà il momento di prendere una decisione forte e definitiva: allontanarsi da Palazzo Palladini e dal lavoro al Vulcano!

I problemi saranno evidenti anche tra Renato e Nadia, a causa del forte interesse che lui continuerà a nutrire per Adele. Ma la madre di Susanna potrebbe vedere questo rapporto in maniera diversa. Non se la passeranno meglio Filippo e Serena, i cui continui litigi sembreranno portare il loro rapporto ad un punto di non ritorno.

Un posto al sole anticipazioni: Alex lascia Vittorio senza una spiegazione

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda a inizio ottobre confermano l'ennesima brutta notizia per Alex.

Dopo avere scoperto la verità sul rapporto tra Anita e Vittorio, la giovane Parisi si chiuderà in se stessa e penserà di dare una svolta definitiva alla sua vita. Senza dare una vera e propria spiegazione, lascerà il figlio di Guido e deciderà di lasciare il lavoro al Vulcano. Non solo: la delusione per le recenti vicissitudini la spingeranno ad abbandonare la casa a Palazzo Palladini insieme alla sorellina Mia.

Riusciranno gli altri abitanti della Terrazza a farle cambiare idea? La complicità tra Marina e Fabrizio si farà sempre più evidente e la Giordano sembrerà disposta a lasciarsi andare in questo nuovo amore, nonostante Roberto cerchi di farle tenere i piedi per terra. La crisi in atto tra Serena e Filippo continuerà e sembrerà persino destinata a peggiorare quando lei riceverà un invito inaspettato, che non farà affatto piacere al marito.

Trame Un posto al sole: Renato e Nadia ai ferri corti

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 4 ottobre, Renato continuerà a provare un forte interesse per Adele, pensando di essere ricambiato. Ma sarà costretto a fare i conti con la realtà quando la madre di Susanna gli farà capire di considerare in maniera diversa il loro rapporto. Per lei sarà possibile solo l'amicizia? Le recenti vicissitudini saranno il punto di partenza di nuovi problemi nella relazione tra Poggi e Nadia. E una scoperta inaspettata riguardante quest'ultima, sembrerà peggiorare una crisi che a questo punto apparirà insanabile.

Michele farà una proposta ad Arianna che la metterà in difficoltà e lo stesso accadrà a Giulia. La madre di Angela riceverà una richiesta da Denis e sarà costretta a prendere una decisione molto sofferta.