Le prossime puntate di Un posto al sole continueranno a soffermarsi sulle vicende di Mia e Alex, alle prese con una serie infinita di problemi familiari. Infatti non dovranno fare i conti soltanto con la scoperta della vera identità del padre, ma anche con la sparizione della madre. Ricordiamo che negli episodi precedenti, la piccola Mia, in preda alla confusione, era già scappata di casa.

Al contempo la cameriera del Bar Vulcano dovrà fronteggiare una situazione sentimentale per niente limpida, non essendo nemmeno a conoscenza dei tradimenti perpetrati nei suoi confronti dal fidanzato Vittorio.

Questi problemi, caratterizzati da diversi alti e bassi, saranno il punto di partenza delle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 23 a venerdì 27 settembre. In questi episodi Alex riceverà un'altra brutta notizia che ancora una volta potrebbe riguardare il comportamento del giovane Del Bue.

Un Posto al Sole anticipazioni: Anita lavorerà alla radio

Nelle puntate di Un Posto al Sole della prossima settimana, Alex continuerà ad essere messa sotto pressione da Carla, decisa a far parte della vita delle figlie.

La giovane, quindi, dovrà decidere come comportarsi con Mia, consapevole che la sorellina potrebbe faticare ad accettare il cambio di identità di genere del padre.

La piccola, d'altronde, comincerà a rendersi conto delle novità che si stanno verificando nella sua famiglia, e per questo motivo non saprà come agire di fronte ad una madre assente e ad un padre che ora è una donna.

E come se non bastasse, giungeranno altri problemi che saranno indubbiamente collegati al rapporto tra Vittorio e Alex.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Quest'ultima, infatti, scoprirà che c'è stato un importante cambiamento nella vita lavorativa del fidanzato, giacché verrà a sapere che Anita ha iniziato a collaborare alla radio, avendo così la possibilità di stare tutti i giorni accanto al giovane Del Bue.

Trame Un Posto al Sole: ennesima brutta notizia per Alex

A sorpresa, Alex prenderà piuttosto bene la notizia della collaborazione di Anita e Vittorio alla radio.

Nonostante i trascorsi tra i due, dunque, la sorella di Mia si fiderà del fidanzato. Ma farà bene a credere nella sua buona fede? Qualcosa in più in tal senso si potrebbe sapere durante la puntata di giovedì 26 settembre, quando la giovane sarà chiamata per l'ennesima volta a fare i conti con una notizia per niente piacevole. Al momento dagli spoiler non si apprende se riguarderà proprio Vittorio oppure la sua già complessa vita familiare.

Intanto Mia riceverà una visita inaspettata che, tutto sommato, dopo le diverse sorprese degli ultimi tempi le farà piacere. La bambina, la madre e Alex riusciranno anche a concedersi un piacevole pomeriggio insieme, anche se la quiete non sembrerà destinata a durare a lungo.