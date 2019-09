Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la prima attesa puntata della nuova stagione di Rosy Abate, la fiction con protagonista Giulia Michelini giunta alla seconda stagione. Un ritorno molto atteso dai fan e dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset che, quest'estate, ha potuto rivedere anche le repliche della prima serie in vista del secondo capitolo. Per chi non avesse potuto seguire la puntata d'esordio di mercoledì sera su Canale 5 potrà rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay.

Rosy Abate 2, dove rivedere la prima puntata in streaming online

La prima attesa puntata di Rosy Abate 2 potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, nella sezione dedicata alla serie, dove sono presenti anche gli episodi della prima stagione.

Con l'applicazione gratuita di MediasetPlay, inoltre, sarà possibile rivedere la puntata d'esordio di questa seconda stagione in streaming comodamente da un dispositivo mobile. In questo modo si potrà rivedere la fiction con Giulia Michelini in streaming da tablet oppure da cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Una prima puntata che ha letteralmente spopolato sul web e sui social: in moltissimi, infatti, hanno commentato il ritorno della fiction su Twitter, facendo in modo che l'hashtag entrasse subito nelle tendenze della classifica trend topic italiana.

Ma cos'è successo in questa prima puntata di Rosy Abate seconda stagione? Il riassunto della fiction racconta che la 'regina di Palermo' è tornata di nuovo in libertà e per prima cosa si mette sulle tracce del figlio Leonardo, scoprendo che è entrato in un giro 'più grande di lui' e che in un certo modo ha intrapreso le orme di sua mamma.

Gli spoiler della seconda puntata di Rosy Abate 2 in onda venerdì 20 settembre in tv

Un durissimo colpo per Rosy, la quale si renderà conto di essere quasi rincorsa e perseguitata dal suo stesso passato, dal quale non riesce a stare lontana.

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Leonardino si troverà al cospetto dell'ispettrice Aversa e, impugnando una pistola, farà partire un colpo.

Gli spoiler della seconda puntata di Rosy Abate 2, che sarà trasmessa già questo venerdì sera su Canale 5, raccontano che la Polizia si metterà sulle tracce della persona che ha ammazzato brutalmente l'ispettrice. Gli indizi che verranno raccolti metteranno seriamente nei guai Leonardo e mamma Rosy farà di tutto pur di proteggerlo, tirando nuovamente fuori la sua grinta da leonessa e chiedendo aiuto perfino a quelli che sono stati i suoi peggiori nemici in passato.