Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola, "Una vita", ambientata in un immaginario palazzo situato in via calle Acacias 38 nella Spagna di inizio 1900. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 15 al 21 settembre 2019. Questa settimana, le vicende principali di "Una vita" saranno l'evasione di Blasco dal carcere, la morte di Arturo, il ritrovamento del piccolo Moises e il furto dei progetti del tergilune di Antonito.

Blasco uccide Arturo

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Riera si recherà in ospedale per portare via Moises ma le cose non andranno come previsto. Blanca e Diego si recheranno alla pensione in cui avrebbero dovuto incontrare Riera e Moses, ma non troveranno nessuno. In breve tempo, la coppia si renderà conto che qualcun'altro ha portato via Moises dall'ospedale e di Riera non vi è traccia.

Felipe riferirà a Silvia ed Arturo che Blasco è morto dopo essere evaso dal carcere, cadendo da un ponte. Il suo cadavere però non è ancora stato ritrovato. In seguito si scoprirà che l'uomo è in vita ed è complice dell'assistente per ciechi di Arturo, Javier. Nel corso dei festeggiamenti per la vittoria di Antonito al concorso per inventori, alcuni ladri si introdurranno a casa Palacios e ruberanno i progetti originali del "tergilune".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Silvia racconterà ad Arturo che molto presto diventerà nonno, perché Elvira è in attesa del suo primo figlio. Lucia si recherà dalle cameriere della soffitta e gli regalerà alcuni vestiti per permettergli di partecipare in maniera dignitosa al matrimonio di Silvia ed Arturo. Samuel assisterà per strada ad una discussione fra Blanca e Diego. Antonito scoprirà che i ladri non gli hanno solo rubato il progetto originale del "tergilune", ma anche il suo brevetto.

Blanca si scaglierà contro Samuel e gli chiederà dove si trova suo figlio. A quel punto, l'Alday confesserà di non sapere nulla delle sorti del bambino e di non avere nulla a che fare con la sua sparizione. Pena chiederà a Flora di sposarlo nel corso della festa organizzata per il concorso, "la coppia più bella", e la giovane accetterà.

Blanca e Diego lasceranno Acacias

Lucia confesserà alle domestiche della soffitta di essere figlia di un'inserviente.

Diego andrà momentaneamente via da Acacias 38. Mentre sta per varcare la soglia della chiesa in cui sposerà Silvia, Arturo viene ferito a morte da Blasco. Blanca e Celia cercheranno di far capire a Lucia che Samuel non è l'uomo giusto per lei. Silvia si renderà conto che dietro l'omicidio di Arturo c'è Blasco con la complicità di Javier. Blanca farà credere a Samuel di voler ritornare con lui, e dopo averlo sedotto lo pugnalerà al ventre per riavere Moises.

Ottenuto il piccolo, la donna fuggirà con lui e Diego in direzione de la Huelva. Lucia e Carmen scopriranno che Samuel è stato ferito e lo soccorreranno. Dopo le prime cure, l'uomo si risveglierà e racconterà alla polizia di essere stato aggredito da alcuni ladri che volevano derubarlo. Silvia lascerà una lettera d'addio per Celia e Felipe, dopo aver trovato e ucciso Blasco.