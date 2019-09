Sabato 7 settembre è stata registrata, agli studi Titanus, una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata interamente ai protagonisti del trono over. Al centro di tutte le scene c'è stata sempre Gemma Galgani, seguita da Ida Platano, Riccardo Guarneri, Armando Incarnato e dal ritorno in studio di un'ex dama che l'anno scorso aveva lasciato lo show fra le polemiche, Anna Tedesco.

Il ritorno di Anna Tedesco

Le ultime anticipazioni della seconda registrazione del trono over di Maria De Filippi segnalano che l'inizio della puntata è stata dedicata, come sempre, a Gemma Galgani e alle sue frequentazioni amorose.

Dopo l'ingresso in studio, la dama torinese ha annunciato di non voler proseguire la sua conoscenza con Cristiano, uno dei tre cavalieri che era approdato in trasmissione per lei la scorsa settimana. Dopo, ha dichiarato di aver lasciato il suo numero a tre cavalieri del parterre maschile, Pietro, JeanPierre e Gianfranco, e di essere uscita con uno di loro. Il fortunato in questione è stato Pietro, con cui Gemma ha trascorso del tempo nella città di Napoli.

Subito dopo lo spazio dedicato a Gemma si è parlato del ritorno in studio di Anna Tedesco, che aveva lasciato lo show diverso tempo fa a causa del suo rapporto con Giorgio Manetti.

Le lacrime di Ida

La seconda parte della registrazione è stata incentrata su Riccardo Guarneri, Armando Incarnato e la loro frequentazione con la nuova dama Valentina F. Quest'ultima, infatti, è stata contattata da entrambi i cavalieri ma ha deciso di uscire a cena soltanto con il napoletano che le ha mostrato più interesse nel corso delle loro telefonate.

La scelta della dama, ovviamente, ha portato Riccardo ed Armando a discutere animatamente in studio. E' stato proprio in questa occasione che Riccardo ha rivelato di essere andato a trovare Ida Platano a Brescia lo scorso giugno, per chiederle invano di ritornare insieme a lui. La rivelazione del cavaliere ha fatto scoppiare in lacrime la Platano che ha lasciato lo studio di corsa per rifugiarsi in una delle toilette del backstage.

Finito lo spazio dedicato alle frequentazioni fra dame e cavaliere, è stata la volta della prima sfilata di quest'anno intitolata "La più seducente del reame". Alla sfilata hanno partecipato diverse dame del parterre femminile fra cui Gemma Galgani e Roberta Di Capua. La prima, ha stupito tutti vestendosi come Marilyn Monroe in "Quando la moglie va in vacanza" con tanto di sollevamento della gonna dovuto al vento.

La seconda, invece, si è resa protagonista di un'accesa discussione con il cavaliere Armando, che le ha detto di essere più in carne rispetto alla scorsa edizione.