Cresce l'attesa da parte del pubblico di Canale 5 per la messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. In queste settimane sono iniziate le registrazioni delle prime puntate, durante le quali non sono mancati i colpi di scena che certamente verranno trasmessi sul piccolo schermo nelle prossime settimane.

Ad ogni modo, per assistere al debutto del dating-show Mediaset bisognerà attendere ancora un po' di tempo, poiché la prima puntata arriverà lunedì 16 settembre a partire dalle 14:45.

Intanto si segnalano le prime tensioni in studio fra i due nuovi tronisti Giulio e Alessandro, entrambi interessati alla corteggiatrice Veronica.

Il ritorno di Uomini e Donne è fissato per il 16 settembre

Contrariamente a quanto è stato riportato da diversi blog e sui social network in queste settimane, la prima puntata di Uomini e Donne verrà trasmessa lunedì 16 settembre, come previsto già durante la presentazione dei palinsesti Mediaset della nuova stagione televisiva. In questi giorni, infatti, e fino a venerdì 13 settembre, è prevista la messa in onda degli episodi conclusivi di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, la soap opera turca che ha ottenuto ascolti rilevanti durante l'estate e che ormai volge al termine.

Tornando al dating-show, dalla fine di agosto sono iniziate le registrazioni, anche se al momento non si sa ancora se il 16 settembre si partirà con il trono classico o con quello over.

Per quanto riguarda il trono classico, si comincerà indubbiamente con la presentazione dei quattro nuovi tronisti scelti dalla redazione. Inoltre approderanno in studio anche i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Gli ex concorrenti si confronteranno nuovamente e sveleranno al pubblico cos'è successo tra di loro dopo la conclusione del programma.

Fin da subito non mancheranno i colpi di scena, infatti dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che nel corso della seconda registrazione del trono classico sono già emerse le prime tensioni fra i tronisti. Nel dettaglio, Giulio Raselli ha fatto capire di essere rimasto piacevolmente colpito dalla corteggiatrice Veronica, che ha deciso di portare in esterna per conoscerla meglio.

Le prime rivalità tra Giulio e Alessandro

Tra i due c'è stato un timido approccio, complice un certo imbarazzo mostrato dal 29enne piemontese. Una volta rientrati in studio, la De Filippi ha rivelato che Veronica, in realtà, non era interessata a Giulio, avendo detto alla redazione di essere molto più attratta fisicamente da Alessandro. Quest'ultimo ha colto subito la palla al balzo e ha invitato la ragazza in esterna, suscitando un certo malumore in Raselli, il quale non ha gradito il comportamento del collega.

Insomma, sembra proprio che non mancheranno le tensioni in questa nuova edizione del programma di Canale 5 che si preannuncia scoppiettante.

Per quanto riguarda il trono over, invece, ci sarà il ritorno di Gemma Galgani che anche quest'anno si metterà alla ricerca del "grande amore". Occhi puntati anche su Ida, la quale chiuderà la storia d'amore con Riccardo, anche se poi nell'ultima registrazione ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata in lacrime.

Tra i ritorni, invece, vi segnaliamo quello della dama Anna Tedesco.