È tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island Vip 2, che oggi 9 settembre esordirà su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà Alessia Marcuzzi a guidare le sei coppie protagoniste nel loro viaggio dei sentimenti, prendendo il posto della collega Simona Ventura, che aveva condotto la prima edizione.

Fin dall'inizio le sorprese non mancheranno, come mostrano alcuni brevi spoiler pubblicati negli account ufficiali del docu-reality e come ha rivelato la stessa Maria De Filippi in occasione di una recente registrazione di Uomini e donne.

La signora Costanzo, infatti, ha reso noto che una coppia ha lasciato il resort di Santa Margherita di Pula prima del tempo e che al suo posto è stato chiamato in sostituzione il figlio di Pippo Franco insieme alla fidanzata. In attesa di scoprire chi saranno i due fidanzati che abbandoneranno, nella puntata odierna verranno presentati i protagonisti, nonché i tentatori che dovranno aiutarli a mettere alla prova i loro sentimenti.

Le sei coppie di Temptation Island Vip

Sono già state ufficializzate le sei coppie che oggi 9 settembre sbarcheranno a Temptation Island Vip 2. Si tratta di volti più o meno noti, provenienti per lo più dall'universo di Uomini e Donne, dai social e dal mondo dello spettacolo. Tra loro ci saranno Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, già in crisi a causa di un litigio precedente all'arrivo in Sardegna (al punto da avere registrato separati il video di presentazione).

Insieme a loro arriveranno l'ex tronista Serena Enardu e il cantautore Pago: anche in questo caso, i problemi sarebbero apparsi subito evidenti, a causa della vicinanza di lei a un tentatore, ragione per cui si vocifera che entrambi abbiano fatto subito ritorno a casa. Completano la lista l'attore Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Coccia (Er Faina) e Sharon Macrì, Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Una coppia ha lasciato subito

Le anticipazioni ufficiali di Temptation Island Vip 2 segnalano l'uscita di una delle sei coppie ben prima dei canonici 21 giorni. L'annuncio è stato dato da una fonte autorevole, ovvero da Maria De Filippi in persona, che però non ha dichiarato i nomi dei due fidanzati in questione. Forse Serena e Pago? O Ciro e Federica, dopo la corsa di lui nel villaggio delle fidanzate pubblicata nel profilo Instagram del programma?

In attesa di scoprire ulteriori dettagli in tal senso, magari già nella prima puntata in onda oggi 9 settembre, è certo che i due fidanzati uscenti saranno sostituiti da Gabriele Pippo insieme alla sua compagna. Lui è il figlio di Francesco Pippo, ben più noto con lo pseudonimo Pippo Franco, e proprio come il papà lavora nel mondo dello spettacolo. Pare che Gabriele si sia integrato molto bene nel villaggio dei fidanzati: in un video mostrato durante la registrazione di U&D, si è visto il ragazzo mentre ballava in barca in compagnia di due tentatrici.