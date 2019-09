Prende forma il cast della prima edizione di Amici Celebrities, il nuovo talent show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che vedremo in onda da metà settembre su Canale 5. Una trasmissione decisamente molto attesa dal pubblico, dato che per la prima volta saranno dei personaggi famosi a mettersi in gioco nelle categoria di danza e canto. In queste settimane attraverso i promo che sono passati sulla rete ammiraglia del Biscione sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti e proprio da ieri pomeriggio ne è passato uno nuovo che ha annunciato la presenza di altri quattro concorrenti famosi tra cui l'ex moglie di Raoul Bova.

Nuovi concorrenti ad Amici Celebrities: presente anche Massimiliano Varrese

Le anticipazioni sul cast di Amici Celebrities rivelano che tra le protagoniste di questa prima attesa stagione ci sarà Chiara Giordano, nota al grande pubblico per essere stata la moglie dell'attore e sex symbol Raoul Bova, nonché figlia del giudice Annamaria Bernardini De Pace.

La Giordano, da sempre grande appassionata di ballo, potrà finalmente dimostrare al pubblico le sue grandi capacità da questo punto di vista.

E poi ancora il promo del talent show ha annunciato anche la presenza di Martin Castrogiovanni, che quest'anno ritroveremo anche al timone della nuova edizione di Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez. Occhi puntati anche su Massimiliano Varrese, attore che non si vede da un po' di tempo sul piccolo schermo e che il pubblico ricorderà soprattutto per la fiction 'Grandi domani', in onda agli inizi degli anni 2000 su Italia 1.

Il cast di questa prima edizione di Amici 'Vip', inoltre, potrà contare anche sulla presenza di Cristina Donadio, attrice nota per aver interpretato il ruolo di Scianel nella serie tv Gomorra. I nuovi quattro nomi annunciati sembrano promettere molto bene, anche se il settimanale Spy ha annunciato che manca ancora quello di un vip di 'caratura internazionale', che per il momento sarebbe ancora top secret.

La conduzione divisa tra Maria De Filippi e la Hunziker

Vedremo, quindi, come si evolverà la situazione cast nel corso delle prossime ore: intanto però di sicuro possiamo svelarvi che le prime due puntate di questa trasmissione che potrebbe partire il 24 settembre in tv, saranno condotte da Maria De Filippi.

La conduttrice e produttrice dello show prenderà in mano le redini della trasmissione Vip garantendo così il debutto, dopodiché il talent passerà nelle mani di Michelle Hunziker, che sarà la conduttrice a tutti gli effetti della trasmissione fino ad arrivare alla finalissima dove verrà proclamato il vincitore assoluto di questa prima stagione.