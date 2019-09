La stagione televisiva di Uomini e donne è ormai alle porte, anche se partirà con una settimana di ritardo rispetto alle aspettative. L'inizio, previsto per lunedì 9 settembre, è stato posticipato al 16 settembre per lasciare spazio alle puntate finali di Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. In attesa di assistere al ritorno su Canale 5, le prime registrazioni della stagione sono già state effettuate sia per il Trono Classico che per il Trono Over.

Tanti i volti noti soprattutto nel parterre di dame e cavalieri: infatti, erano presenti i 'soliti' Gemma Galgani, Barbara De Santi, Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Pamela Barretta e Armando Incarnato. Ospiti, inoltre, Noel Formica e Stefano Torrese che hanno parlato della loro relazione, causando la reazione non troppo felice di Pamela. Anche Riccardo e Ida hanno confermato di essersi sentiti in estate, anche se il fatto non ha portato al chiarimento. Al contrario, la dama avrebbe cominciato a frequentare un altro volto noto di Temptation Island.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo e Ida hanno chiuso definitivamente

La scorsa stagione di Uomini e donne si era conclusa con la rottura di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. All'epoca il tentativo di lui di fare pace non era andato a buon fine, soprattutto a causa dell'assenza di vero impegno nel vederla per dimostrare i propri sentimenti. Secondo quanto raccontato dalla coppia durante la registrazione del Trono Over del 30 agosto, Ida e Riccardo si erano sentiti al telefono e lui le aveva promesso di raggiungerla, nel luogo che lei gli aveva indicato.

Quando però si era recato da lei, la dama non si era fatta trovare, motivo per cui lui si era arrabbiato e non aveva più voluto contattarla. In studio, la Platano ha spiegato di avere avuto un imprevisto che l'aveva costretta a raggiungere il figlio a causa di un problema. Comunque sia, la coppia ha rivelato di avere chiuso ogni rapporto: lui prova ancora dei sentimenti per la sua ex, mentre lei è andata avanti.

L'amicizia di Ida e Andrea Filomena

Dopo un periodo difficile, Ida Platano ha annunciato di sentirsi meglio grazie alle persone che le sono state vicine durante l'estate. Nella registrazione di Uomini e donne, ha spiegato di essere andata avanti pensando di più a se stessa, al figlio e alle amiche più care (tra le quali Gemma Galgani). Ha anche fatto il nome di una persona nota al pubblico di Temptation Island ovvero il suo nuovo amico Andrea Filomena. Ida e l'ex di Jessica Battistello avrebbero dunque instaurato una bella amicizia anche se sembra prematuro pensare ad un vero flirt.

Non a caso, Ida Platano è ancora seduta nel parterre del Trono Over, luogo ideale per la ricerca dell'anima gemella.